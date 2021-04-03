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لوفتهانزا: استئناف الرحلات من فرانكفورت لطهران 16 أبريل

لوفتهانزا الألمانية للطيران
لوفتهانزا الألمانية للطيران
طيران

لوفتهانزا: استئناف الرحلات من فرانكفورت لطهران 16 أبريل

الشركة الألمانية: الظروف متوافرة حاليا للقيام برحلات جوية آمنة في المجال الإيراني

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا الجمعة أنها ستستأنف رحلاتها من فرانكفورت إلى طهران ابتداء من 16 أبريل.

وقالت في بيان بالبريد الإلكتروني "الظروف متوافرة حاليا للقيام برحلات جوية آمنة في المجال الجوي الإيراني".

وفي الخامس عشر من الشهر الماضي، علقت إيران الرحلات الجوية مع العراق لمدة أسبوع بسبب انتشار فيروس كورونا المتحور.

وكانت إيران قد أغلقت 7 معابر حدودية مع العراق أمام رحلات المسافرين في فبراير الماضي، وذلك لمنع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وذكر موقع إيران إنترناشيونال، أن مساعد رئيس جامعة الأهواز للعلوم الطبية، فرهاد سلطاني، أعلن عن امتلاء وحدات العناية المركزة في مدينة الأهواز، جنوب غربي إيران، بنسبة 100%، بسبب تزايد الإصابة بفيروس كورونا.

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