لوفتهانزا: استئناف الرحلات من فرانكفورت لطهران 16 أبريل

أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا الجمعة أنها ستستأنف رحلاتها من فرانكفورت إلى طهران ابتداء من 16 أبريل.

وقالت في بيان بالبريد الإلكتروني "الظروف متوافرة حاليا للقيام برحلات جوية آمنة في المجال الجوي الإيراني".

وفي الخامس عشر من الشهر الماضي، علقت إيران الرحلات الجوية مع العراق لمدة أسبوع بسبب انتشار فيروس كورونا المتحور.

وكانت إيران قد أغلقت 7 معابر حدودية مع العراق أمام رحلات المسافرين في فبراير الماضي، وذلك لمنع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وذكر موقع إيران إنترناشيونال، أن مساعد رئيس جامعة الأهواز للعلوم الطبية، فرهاد سلطاني، أعلن عن امتلاء وحدات العناية المركزة في مدينة الأهواز، جنوب غربي إيران، بنسبة 100%، بسبب تزايد الإصابة بفيروس كورونا.