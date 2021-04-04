.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الخطوط العراقية تدشن خطا مباشرا بين بغداد وأبوظبي مطلع مايو

An Iraqi Airways plane is seen at the Erbil International Airport in Erbil. (Reuters)
إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية
اقتصاد العراق

الخطوط العراقية تدشن خطا مباشرا بين بغداد وأبوظبي مطلع مايو

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الخطوط الجوية العراقية تدشين خط مباشر بين بغداد وأبوظبي مطلع مايو.

أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" في العراق أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، توجه اليوم على رأس وفد وزاري إلى دولة الامارات العربية المتحدة في زيارة رسمية.

وكان الكاظمي قد عاد إلى العراق قبل يومين قادماً من السعودية بعد أن أجرى زيارة رسمية إلى المملكة عقد من خلالها عدداً من الاتفاقيات في شتى المجالات.

تعرف على أبرز اتفاقيات التعاون بين السعودية والعراق نبض السوق اقتصاد العراق تعرف على أبرز اتفاقيات التعاون بين السعودية والعراق

وعقد الكاظمي خلال زيارة إلى السعودية مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ركزت على زيادة التعاون بين البلدين، إضافة لآخر التطورات في المنطقة.

وتم عقد اجتماعات على مستوى المجلس التنسيقي بين البلدين، حيث تم توقيع 5 اتفاقيات، في مجالات مالية وتجارية واقتصادية وثقافية وإعلامية.

وضم الوفد العراقي محافظين لمحافظات حدودية مع السعودية لبحث زيادة المنافذ الحدودية بين البلدين.

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

وقبل وصوله للسعودية، كان الكاظمي قد قال عبر "تويتر"، إن الزيارة هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين البلدين، وإرساء آفاق التعاون بين دول المنطقة، بما يخدم الشعوب، ويحقق الاستقرار، ويكرس قيم البناء والتكامل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أسوأ حادث بتاريخ فرنسا.. قتل خلاله مئات الجنود بلحظات أسوأ حادث بتاريخ فرنسا.. قتل خلاله مئات الجنود بلحظات
يسهل الهضم ويطرد السموم.. فوائد ذهبية لهذا العصير الأحمر يسهل الهضم ويطرد السموم.. فوائد ذهبية لهذا العصير الأحمر

الأكثر قراءة

الجيش الأردني: اعتقالات على خلفية تحركات تستهدف أمن البلاد الجيش الأردني: اعتقالات على خلفية تحركات تستهدف أمن البلاد
الأمير حمزة في فيديو: أنا معزول بمنزلي مع زوجتي وأطفالي الأمير حمزة في فيديو: أنا معزول بمنزلي مع زوجتي وأطفالي
معلومات ستحل اللغز.. لماذا تتمسك إثيوبيا بسد النهضة؟ معلومات ستحل اللغز.. لماذا تتمسك إثيوبيا بسد النهضة؟
شاهد.. موكب مهيب في القاهرة لنقل المومياوات الملكية شاهد.. موكب مهيب في القاهرة لنقل المومياوات الملكية
فيديو مروع.. سيارة تنقلب عدة مرات بمتسابقة في العلا فيديو مروع.. سيارة تنقلب عدة مرات بمتسابقة في العلا
اعتقله الجيش الأردني لأسباب أمنية.. من هو باسم عوض الله؟ اعتقله الجيش الأردني لأسباب أمنية.. من هو باسم عوض الله؟

قبل أن تذهب

لماذا أصبح نقل جثامين مصابي كورونا عبر الدول أبرز تحديات خلفتها الجائحة؟
لماذا أصبح نقل جثامين مصابي كورونا عبر الدول أبرز تحديات خلفتها الجائحة؟

اكتشف المزيد