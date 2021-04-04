"العربية للطيران" تستأنف رحلاتها بين الشارقة و طرابزون التركية

أعلنت "العربية للطيران"، استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي الى المدينة التركية طرابزون ، بدءاً من 6 مايو المقبل.

وتوفر "العربية للطيران" تغطية عالمية مجانية ضد فيروس "كوفيد-19" لجميع المسافرين على متن رحلاتها.

وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.

وكان الرئيس التنفيذي لـ"العربية للطيران" عادل العلي، قد قال إن الشركة متفائلة بشأن الطلب على فترة السفر الصيفية المقبلة، على الرغم من أنه حذر من أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان ذلك سيعيد الشركة إلى الربحية هذا العام.

وأضاف للصحافيين في النسخة الثامنة من قمة العرب للطيران 2021، التي عقدت في رأس الخيمة في مارس الماضي، أن الشركة ليس لديها خطط لتغيير طلبات الطائرات أو خطط التسليم، بحسب ما ورد في صحيفة "الخليج".

وتهدف قمة العرب للطيران إلى تحفيز الحوارات الموسعة حول التحديات والفرص التي تواجه قطاع الطيران في العالم العربي في الواقع الجديد.