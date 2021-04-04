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فلاي دبي تستأنف عمل بوينغ 737 ماكس بهذا الموعد

فلاي دبي
فلاي دبي
طيران

فلاي دبي تستأنف عمل بوينغ 737 ماكس بهذا الموعد

بعد أن استوفت المتطلبات الصارمة التي وضعها المنظمون

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دبي - العربية.نت

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تستأنف شركة Flydubai الرحلات على متن طائرات بوينغ 737 ماكس ابتداء من الثامن من أبريل بعد أن استوفت المتطلبات الصارمة التي وضعها المنظمون في الولايات المتحدة وأوروبا والإمارات.

كانت الشركة قد أوقفت 14 طائرة بوينغ ماكس في مارس 2019 عندما تم حظر السفر على هذه الطائرات حول العالم بعد حادثتين مميتتين حدثتا خلال فترة 5 أشهر.

وبدأت شركات الطيران في الولايات المتحدة والبرازيل وكندا وأوروبا تشغيل رحلات تجارية Flydubai على متن طائرات بوينغ 737 ماكس بعد أن أجاز المنظمون في هذه المناطق عودة الطائرة.

كانت طائرة بوينغ 737 ماكس، قد مُنع تحليقها في جميع أنحاء العالم بعد حادثتين لها، لقي فيهما مئات الأشخاص حتفهم، الأمر الذي وضع الشركة المصنعة في أزمة، وفي 29 ديسمبر 2020، أقلعت أول رحلة تجارية للطائرة في الولايات المتحدة.

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وتوجت خلاصة العمل والإجراءات اللاحقة للمراجعة بالموافقة على إعادة الطائرة إلى الخدمة من قبل هيئة الطيران الفيدرالية (FAA)، ووكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) والهيئات التنظيمية الأخرى في العالم.

وتعود الطائرة إلى الخدمة بعد أن خضعت لواحدة من أكثر مراجعات السلامة أهمية في التاريخ.

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