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"دلتا" تلغي 100 رحلة.. والسبب نقص الموظفين!

A Delta Airlines are parked at gates after the airlines computer systems crashed leaving passengers stranded as flights were grounded globally at Ronald Reagan Washington National Airport in Washington, U.S., August 8, 2016. (File photo: Reuters)
طيران

"دلتا" تلغي 100 رحلة.. والسبب نقص الموظفين!

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دبي - العربية.نت

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ألغت شركة الطيران الأميركية "دلتا إيرلاينز" حوالي 100 رحلة يوم الأحد، بسبب نقص حاد في الموظفين.

وقالت شركة الطيران في بيان الأحد: "نعتذر لعملائنا عن الإزعاج، وقد تمت إعادة حجز غالبية الرحلات في نفس يوم السفر".

وكان بعض الموظفين يعانون من آثار جانبية ضارة جراء التطعيم ضد COVID-19، بحسب ما نقلته محطة "فوكس نيوز" الأميركية.

ويتعافى السفر الجوي في الولايات المتحدة من أدنى مستويات سجلها خلال فترة الوباء، وقد مر أكثر من مليون مسافر عبر المطارات الأميركية في كل يوم من الأيام العشرين الماضية، على الرغم من أن حركة المرور في شهر مارس لا تزال منخفضة بمقدار النصف تقريبًا عن الفترة نفسها من عام 2019.

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وتتزايد الأعداد مع اقتراب موسم العطلة الصيفية الحاسم، بعد أن كان الصيف الماضي بمثابة كارثة لشركات الطيران، حيث ساهم في تكبد "دلتا" لخسائر سنوية بأكثر من 12 مليار دولار.

وتحرص شركات الطيران على زيادة الإيرادات في أسرع وقت ممكن، وهذا يعني بيع المزيد من المقاعد.

وقالت "دلتا" إنها استقبلت أكثر من مليون مسافر خلال الأيام القليلة الماضية، وهو أعلى رقم منذ ما قبل انتشار جائحة الفيروس التاجي العام الماضي.

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