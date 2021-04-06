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الاتحاد للطيران تسير أولى الرحلات المباشرة من أبوظبي لإسرائيل

الاتحاد للطيران
إحدى طائرات الاتحاد للطيران
الإمارات وإسرائيل

الاتحاد للطيران تسير أولى الرحلات المباشرة من أبوظبي لإسرائيل

قالت شركة الاتحاد للطيران إنها ستسيّر "رحلتين أسبوعيتين بين أبوظبي وتل أبيب كمرحلة أولى"

متابع الغاء المتابعة

دبي – رويترز

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بدأت شركة الاتحاد للطيران التابعة لحكومة أبوظبي تسيير رحلات ركاب تجارية مباشرة من عاصمة الإمارات العربية المتحدة إلى تل أبيب في إسرائيل، في أحدث خط جوي مباشر بين البلدين اللذين أقاما علاقات دبلوماسية العام الماضي.

وكان سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد آل خاجة، ورئيس البعثة الإسرائيلية لدى الإمارات إيتان نائي على متن الرحلة الافتتاحية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) عن آل خاجة قوله "مع استمرار دولتينا في السعي إلى التعافي من جائحة كوفيد-19، فإنه لدينا الكثير لنتطلع إليه من خلال التبادل التجاري والدبلوماسي والصحي والتقني والسياحي".

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وقالت شركة الاتحاد للطيران في بيان إنها ستسيّر "رحلتين أسبوعيتين بين أبوظبي وتل أبيب كمرحلة أولى"، وهو ما يضع إسرائيل على "قائمة أبوظبي للدول الخضراء، ما يعني أنه لم يعد هناك ضرورة لخضوع الزوار للحجر الصحي لدى وصولهم إلى أبوظبي".

ودشنت شركات طيران إماراتية وإسرائيلية أخرى رحلات مباشرة.

وأصبحت الإمارات وجهة يقصدها السياح الإسرائيليون حتى مع استمرار جائحة فيروس كورونا في تعطيل السفر حول العالم.

والإمارات وإسرائيل من بين الدول التي لديها أسرع برامج التطعيم ضد كوفيد-19 في العالم.

وقامت الإمارات والبحرين بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في سبتمبر أيلول الماضي ضمن اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة.

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