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الخطوط القطرية لا تتوقع تعافي طلب الركاب قبل 2024

الخطوط القطرية - فرانس برس
طائرة للخطوط القطرية
طيران

الخطوط القطرية لا تتوقع تعافي طلب الركاب قبل 2024

تتوقع تسلم أول طائرة بوينغ 777 إكس في 2023

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر إنه لا يتوقع تعافي طلب الركاب إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى 2024 بحسب "رويترز".

وتوقع الباكر تسلم أول طائرة بوينغ 777إكس في 2023.

أظهرت بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" تراجع حركة الرحلات الجوية الدولية بنسبة 85% حتى فبراير الماضي بالمقارنة مع الفترة السابقة لجائحة كورونا.

وذكر الاتحاد أن حركة الطيران في الصين شهدت خلال يناير 2021 هبوطا حادا في الصين، بينما حصل تحسن في أميركا في نفس الفترة.

وأفادت الأرقام أن حركة النقل الجوي المحلية في الولايات المتحدة تحسنت "بوتيرة بطيئة جدا" في يناير الماضي.

وهبطت الرحلات الجوية المحلية حول العالم 47.4% من مستويات ما قبل الجائحة، بينما هوت الرحلات الجوية الدولية 85.6%.

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