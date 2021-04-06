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قريباً.. قطاع العمرة ينتقل إلى وزارة السياحة السعودية

العمرة
اقتصاد السعودية

قريباً.. قطاع العمرة ينتقل إلى وزارة السياحة السعودية

وزير الحج والعمرة يدعو لتسريع ترتيبات الانتقال

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

من المنتظر أن ينتقل الإشراف على قطاع العمرة من وزارة الحج إلى وزارة السياحة في السعودية قريباً، إذ اقترح وزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعيد، خلال اجتماعه أمس برئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للحج والعمرة، سرعة ترتيب اللجنة لعقد اجتماع مع وزارة السياحة، بشأن انتقال قطاع العمرة لها في القريب العاجل.

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واستهل بن سعيد اللقاء مؤكدا على أن الهدف الأسمى هو تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، منوها بأهمية شمولية شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين والزوار، لبرامج السياحة الداخلية لإثراء تجربة المعتمر، وعدم اقتصارها على نشاط العمرة، وفقاً لما نقلته صحيفة "الوطن".

وتضمن اللقاء كلمة لرئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة مازن درار، عرف خلالها بأعضاء اللجنة وأصحاب الأعمال من مستثمري القطاع، وجرى نقاش مفتوح لوزير الحج والعمرة المكلف مع المشاركين باللقاء، حول الإدارة العامة لشؤون الوافدين بالإدارة العامة لجوازات الحج والعمرة، والمنصات الإلكترونية ووزارة السياحة والوكلاء الخارجيين، وتم خلال اللقاء طرح عدد من المبادرات والمقترحات البناءة.

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