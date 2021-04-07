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إياتا: تراجع الطلب على الرحلات الجوية 74.7% في فبراير

شعار الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)
شعار الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)
طيران

إياتا: تراجع الطلب على الرحلات الجوية 74.7% في فبراير

تراجع الطاقة الاستيعابية في فبراير بنسبة 63.1%

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دبي - العربية.نت

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أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" تراجع إجمالي الطلب على الرحلات الجوية في فبراير شباط 2021 بنسبة 74.7% مقارنة مع فبراير شباط 2019، بحساب إيرادات كيلومترات المسافرين.

وأشارت إلى تراجع الطاقة الاستيعابية في فبراير شباط (بحساب كيلومترات المقاعد المتاحة) بنسبة 63.1%، بحسب ما ورد في "رويترز".

وشهد فبراير شباط مستوى قياسيا منخفضا جديدا في معامل الحمولة، إذ تراجع 25.3 نقطة مئوية مقارنة مع فبراير شباط 2019 إلى 55.4%.

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في هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لإياتا: "الناس لم يفقدوا رغبتهم في السفر، بل سيسافرون ما استطاعوا ذلك دون مواجهة إجراءات حجر صحي".

إلى ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي تعافي معظم اقتصادات منطقة الخليج هذا العام بوتيرة أسرع مما كانت تشير إليه التقديرات في السابق، إذ رفع توقعه للنمو العالمي في 2021 إلى 6% من 5.5% قبل أقل من 3 أشهر.

وقال الصندوق في أحدث تقاريره لآفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر هذا الأسبوع إنه يتوقع نمو اقتصاد السعودية، وهو الأكبر في المنطقة، 2.9% هذا العام، ارتفاعا من 2.6% كان يتوقعها في يناير كانون الثاني.

وانكمش اقتصاد المملكة 4.1% العام الماضي بفعل صدمتي جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط.

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