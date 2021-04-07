.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بعد أشهر من الإغلاق.. عواصم ومدن أوروبية تعيد فتح محلاتها

كورونا من ألمانيا
كورونا من ألمانيا
فيروس كورونا

بعد أشهر من الإغلاق.. عواصم ومدن أوروبية تعيد فتح محلاتها

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بدأت بعض العواصم الأوروبية تعيد افتتاح محلاتها والعودة التدريجية للحياة الطبيعية مع الحفاظ على الآليات الوقائية من فيروس كورونا.

فقد أعادت البرتغال فتح شرفات المقاهي بعد ما يقارب شهرين من الإغلاق التام، في إطار تشديد قيود مكافحة تفشي مرض كوفيد-19 بعد موجة ارتفاع حالات الإصابة مطلع العام الجاري.

كما سمحت الحكومة الصربية للمقاهي والمطاعم باستقبال الزبائن في الشرفات بسعة منخفضة ومع احترام قواعد التباعد الاجتماعي.

تحذيرات لمراقبة كورونا.. بين سباق نحو لقاحاته.. وإغلاقات بسببه العربية ميديا تحذيرات لمراقبة كورونا.. بين سباق نحو لقاحاته.. وإغلاقات بسببه

وقالت السلطات إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على استمرار الاقتصاد. وحث المسؤولون أرباب الأعمال على الالتزام بالقواعد.

وخففت صربيا من إجراءاتها ضد انتشار فيروس كورونا على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات وتباطؤ حملة التطعيم، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وفي اليونان، سمحت الحكومة لمحلات البيع بالتجزئة، باستثناء المتاجر الكبرى ومراكز التسوق، في معظم أنحاء البلاد بإعادة فتح أبوابها على الرغم من الارتفاع المستمر في الإصابات بالفيروس التاجي، حيث تكافح البلاد للخروج من ركود عميق.

وفي العاصمة، أثينا تم فتح المتاجر والشركات الكبرى لخدمات النقل مع إبقاء الإغلاق ساريا في ثاني وثالث أكبر مدن اليونان، ثيسالونيكي وباتراس، بسبب المخاوف من ارتفاع خطير في الإصابات، بحسب "يورونيوز".

ولا يمكن أن التنقل إلى محلات البيع بالتجزئة إلا عن طريق تحديد موعد وبعد إرسال رسالة نصية إلى رقم هاتف خاص.

في جميع أنحاء اسكتلندا، أعيد فتح محلات تصفيف الشعر لأول مرة منذ أكثر من 3 أشهر بعد تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
وكالة أدوية أوروبية تحرج مسؤولها.. تخبط حول أسترازينيكا وكالة أدوية أوروبية تحرج مسؤولها.. تخبط حول أسترازينيكا
خرف واضطراب وسكتات.. مصائب يتركها كورونا ويرحل خرف واضطراب وسكتات.. مصائب يتركها كورونا ويرحل
الأكثر قراءة
مسؤول بالأدوية الأوروبية: هناك صلة بين أسترازينيكا والجلطة مسؤول بالأدوية الأوروبية: هناك صلة بين أسترازينيكا والجلطة
السعودية: تعليق الإفطار والسحور والاعتكاف في رمضان السعودية: تعليق الإفطار والسحور والاعتكاف في رمضان
جريمة مروعة هزت مصر.. نبش قبر امرأة وحرق جثتها جريمة مروعة هزت مصر.. نبش قبر امرأة وحرق جثتها
بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. أول تعليق من السيسي بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. أول تعليق من السيسي
هذه فحوى الرسالة التي حملها وزير خارجية السعودية للأردن هذه فحوى الرسالة التي حملها وزير خارجية السعودية للأردن
صلاح ثالث مصري يهز شباك ريال مدريد.. تعرف على من سبقه صلاح ثالث مصري يهز شباك ريال مدريد.. تعرف على من سبقه
قبل أن تذهب
تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل
تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل
اكتشف المزيد