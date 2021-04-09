.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

قبيل الموسم السياحي.. إسبانيا تتراجع عن فرض ارتداء الكمامة على شواطئها

الشرطة في أحد شواطئ برشلونة
أحد شواطئ برشلونة
سياحة

قبيل الموسم السياحي.. إسبانيا تتراجع عن فرض ارتداء الكمامة على شواطئها

متابع الغاء المتابعة

مدريد - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

تعتزم إسبانيا السماح لرواد الشواطئ بعدم وضع الكمامة خلال وجودهم في هذه الأماكن، في حال كانت شروط التباعد متوفرة، بعد موجة تنديد أثارها أخيراً قانون يفرض ذلك، قبل أشهر قليلة من الموسم السياحي.

وكان قانون دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي جعل وضع الكمامة إلزامياً باستمرار، حتى عند التمدد على المنشفة للتشمس.

وأثار القرار موجة غضب خصوصاً في المناطق الساحلية مع تحضير البلاد التي تعتمد بدرجة كبيرة على السياحة، لموسم الاصطياف، كما تكافح بقوة من أجل إقرار جواز سفر مناعي.

بعد السيطرة على "كورونا".. دولتان تطلقان "فقاعة سفر" في المحيط الهادئ سياحة وسفر سياحة بعد السيطرة على "كورونا".. دولتان تطلقان "فقاعة سفر" في المحيط الهادئ

وقد دفعت موجة التنديد هذه بالسلطات إلى التراجع عن القانون.

وبات يُسمح للأفراد بنزع الكمامة على الشاطئ "إذا ما بقوا في مكان محدد واحترموا مسافة تباعد لا تقل عن متر ونصف المتر مع الأشخاص الذين لا يعيشون معهم تحت سقف واحد"، وفق بيان نشرته وزارة الصحة الإسبانية.

لكن يتعين وضع الكمامة في حال التنزه على الشاطئ، وفق البيان.

وتفرض إسبانيا وضع الكمامة في الشوارع منذ مايو 2020 تحت طائلة دفع غرامة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هكذا رد الصينيون الجميل لألماني أنقذ حياة 250 ألفاً منهم هكذا رد الصينيون الجميل لألماني أنقذ حياة 250 ألفاً منهم
تحذير أممي: كورونا واحد من ملايين الفيروسات التي تهدد البشرية تحذير أممي: كورونا واحد من ملايين الفيروسات التي تهدد البشرية
الأكثر قراءة
فوائده لا تحصى.. وحفنة منه تقي من جفاف الجلد وتؤخر شيخوخته فوائده لا تحصى.. وحفنة منه تقي من جفاف الجلد وتؤخر شيخوخته
واقعة غير مسبوقة.. قاض مصري يصدر حكما ضد نفسه واقعة غير مسبوقة.. قاض مصري يصدر حكما ضد نفسه
بالصور.. مصر تعلن اكتشاف بالصور.. مصر تعلن اكتشاف "المدينة المفقودة" بالأقصر
غريزمان يقترب من دخول موسوعة غريزمان يقترب من دخول موسوعة "غينيس".. والسبب أطفاله
رسالة تحذر بايدن من رسالة تحذر بايدن من "خرافة" حول النظام الإيراني
حليب هذه البذور غني بالفوائد.. لكن لا تكثروا منه! حليب هذه البذور غني بالفوائد.. لكن لا تكثروا منه!
قبل أن تذهب
الصين تطور أنظمة أسلحة باستخدام تكنولوجيا أميركية
الصين تطور أنظمة أسلحة باستخدام تكنولوجيا أميركية
اكتشف المزيد