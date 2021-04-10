بعد 5 أشهر من الإقفال.. مطاعم هذا البلد السياحي تعاني بشدة

على بعد أمتار قليلة من موقع الأكروبوليس الأثري، تتجول إيلينا، مندوبة مبيعات إحدى العلامات التجارية في أزقة أثينا لتستكشف أيّ مطاعم "نجت" من بين تلك التي درجت على التعامل معها وتزويدها المنتجات.

ولكن، في كل مكان، لم تُعِد المطاعم مفارش المائدة ذات اللونين الأزرق والأبيض إلى طاولاتها بعد، ولا يزال صوت آلة البوزوكي الموسيقية الشهيرة غائباً عنها مع أن أصداءها كانت لا تزال تتردد فيها خلال الصيف الفائت.

وقالت إيلينا بعدما لمست أن كل الـ"تافيرنا" التي شملتها جولتها مغلقة "أردت أن أرى من نجا من الجائحة". ولاحظت أن "الجميع ينظفون بنشاط واجهات مطاعمهم لكي يبقوا منشغلين".

إنها مثلاً حال فينيتيا أفييرينو التي استعانت بالأزهار الاصطناعية لتزيين مطعمها المغلق ككل المطاعم في اليونان منذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

فالسلطات اليونانية لا تعتزم السماح بفتح المطاعم والمقاهي مجدداً إلا بعد عيد الفصح الأرثوذكسي في مطلع أيار/مايو المقبل.

لم تعمل فينيتيا "سوى أربعة أشهر" خلال "عام كامل" في المطعم الذي تملكه منذ تسع سنوات في حي كوكاكي، لكنها انتهزت الفرصة لإعادة النظر في كامل قائمة ما يقدمه مطعمها من أطباق. وقالت "أريد من الآن فصاعداً أن آوفر لزبائني الذين ظلوا محجورين مدى أشهر عدة رحلات مطبخية في كل أنحاء اليونان".

وبات الموظفون العشرة الذين يعملون لديها في وضع بطالة جزئية.

واضطرت طباختها فلورينتيا بسيماديس أن تعيش ببدل شهري قدره 534 يورو منذ تشرين الثاني/نوفمبر ، بينما كان زوجها أصلاً عاطلاً من العمل منذ مدة طويلة. وقالت لوكالة فرانس برس "لجأنا إلى اقتراض المال، وقللنا نفقاتنا، وتعلمنا أن نعيش بمبلغ قليل منذ الأزمة الاقتصادية".

يعمل 330 ألف شخص على الأقل في القطاع المطعمي. وأكد رئيس نقابة أصحاب المطاعم يورغوس كافاتاس أن عشرات المطاعم والحانات والمقاهي توقفت حتى الآن عن العمل في وسط أثينا وتيسالونيكي. وأشار إلى أن ستاً من كل عشر مؤسسات تواجه خطر بالإغلاق.



وسعياً إلى تجنب مثل هذا السيناريو الكارثي ، فسخ تيليماخوس نيكوليتاتوس عقد إيجار حانته الصغيرة التي تحوي 15 مائدة في منطقة كايساريانين، ويعتزم فتح مطعم للوجبات السريعة على بعد أمتار قليلة.

وأوضح الرجل الأربعيني أن "الفواتير تتراكم"، ولم يعد بالتالي قادراً على دفع إيجار حانته ولا طبعاً إبقاء موظفيه البالغ عددهم ستة عشر، مضيفاً "لهذا السبب، قررت استئجار مكان أصغر ببدل إيجار أرخص، وألا أبقي سوى على اثنين من المساعدين في المطبخ."

ورصدت الحكومة اليونانية موازنة قدرها 330 مليون يورو بتمويل أوروبي لتنشيط القطاع وتمكين أصحاب المطاعم من التخزين مجدداً خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة الأولى.