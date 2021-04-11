سميح ساويرس للعربية: لهذا السبب لم تخسر أوراسكوم للتنمية في أوروبا

توقع رئيس شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، سميح ساويرس، أن يعود قطاع السياحة للانتعاش التدريجي بحذر، مع تطبيق قيود مرنة في معظم الدول لإجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وقال ساويرس إن الصيف الحالي سيكون أفضل من الماضي بالنسبة لشركات السياحة، مع وجود مرونة أكبر في ظل توزيع اللقاحات، وسيكون هناك نوع من التقييد لكن لن يكون كما العام السابق.

وأكد أن الدعم الحكومي في الدول الأوروبية من تعويضات للعاملين والمنشآت ساهم بتفادي تكبد الخسائر، موضحا أن الحكومات دعمت العاملين والمطاعم وقدمت حزم دعم بمئات الملايين وهذا غير متوقع في الشرق الأوسط.

وكشف أن الشركة قامت بتأجيل بعض المشروعات والتركيز على المحافظة على العمالة وعلى النشاط الحالي، بسبب ظروف الجائحة.

ساويرس قال إن بعض التوسعات تم وقفها بسبب الجائحة لحين انتهاء تأثيرها وعودة الإيرادات للتحسن.

وتحدث عن وجود تأخير كبير في القواعد التي ستضبط الحركة في كثير من الدول، لأن الخطط للرحلات السياحية تتطلب إعلان القواعد مقدما للتجهيز لها، موضحا أن هناك نقصا في الترتيبات التي ستدعم تعافي السياحة.

وعبر عن أمله في أن يكون الموسم الشتوي المقبل قادر على استعادة أرقام سابقة للجائحة