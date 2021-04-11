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مسؤول: إشغالات فنادق مصر 40-45% في الربع الأول

مصر سياحة
تراوحت إيرادات السياحة بين 600 و800 مليون دولار في الربع الأول
اقتصاد مصر

مسؤول: إشغالات فنادق مصر 40-45% في الربع الأول

تُسهم السياحة بما يصل إلى 15% من الناتج القومي لمصر

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - رويترز

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قال مسؤول بقطاع السياحة المصري، اليوم الأحد، إن معدل إشغالات الفنادق تراوح بين 40 و45% في الربع الأول من العام 2021.

تُسهم السياحة بما يصل إلى 15% من الناتج القومي لمصر، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، لكنها تأثرت سلبا بشدة في ظل جائحة كوفيد-19 وإجراءات احتوائها.

وأبلغ المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، رويترز "الإشغالات بلغت نحو 25% في يناير/كانون الثاني، ثم ارتفعت إلى 30% في فبراير/شباط، والارتفاع الأكبر كان في مارس/آذار عند نحو 45%.

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وتابع: "فنادق البحر الأحمر تصدرت الإشغالات خلال الربع الأول، وتلتها فنادق شرم الشيخ بجنوب سيناء".

أغلقت مصر الفنادق في مارس/آذار 2020 عندما بدأ تفشي فيروس كورونا بها، ثم أعادت فتحها بعد نحو شهرين بنسبة 25% من السعة الاستيعابية، وزادت تلك النسبة لاحقا إلى 50%.

تراوحت إيرادات القطاع السياحي بين 600 و800 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، وبلغ عدد السائحين الذين استقبلتهم مصر نحو 500 ألف سائح.

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