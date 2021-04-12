روسيا تقيد الرحلات الجوية إلى تركيا من 15 أبريل حتى أول يونيو

أعلنت روسيا أنها ستقيد الرحلات الجوية إلى تركيا من 15 أبريل حتى أول يونيو، معلنةً وقف الرحلات إلى تنزانيا.

وقال مسؤول إن الروس سيكون بمقدورهم العودة من تركيا في رحلات جوية مستأجرة.

وأضافت أن بعض الرحلات الجوية، ومن بينها رحلتان أسبوعيا إلى إسطنبول، ستظل سارية.

وسجّلت تركيا، الأربعاء الماضي، أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة قبل أكثر من عام.

إلى ذلك، قالت فرانس برس إن الإصابات الـ54,740 الجديدة إضافة إلى 276 وفاة تشير إلى أن تركيا تواجه الآن موجة ثالثة من مرض كوفيد-19، الذي أودى بحياة 32,943 شخصاً في الدولة البالغ عدد سكانها 83 مليون نسمة، وفق ما أظهرت الأرقام الرسمية.

وأجبرت الأعداد المتزايدة للإصابات الحكومة على تشديد القيود التي تم تخفيفها بداية مارس.

وشملت موجة العدوى أجزاء كبيرة من تركيا، بما في ذلك العاصمة أنقرة وإسطنبول، كبرى مدن البلاد.

وأعلنت الحكومة التركية عودة حظر التجوّل، نهاية الأسبوع، في المدن التي تشهد ارتفاعاً حادّاً في عدد الإصابات، على أن تليها إجراءات أخرى خلال شهر رمضان.

وسيتمّ فرض إغلاق تامّ خلال عطلات نهاية الأسبوع خلال شهر رمضان، الذي من المقرّر أن يستمرّ من منتصف أبريل حتى منتصف مايو. وستعمل المطاعم فقط عبر خدمة التوصيل والوجبات الجاهزة.

بدوره، قال الرئيس رجب طيّب أردوغان، الأربعاء الماضي، إنّه يأمل أن تساعد الإجراءات، المتخذة خلال شهر رمضان، تركيا على خفض عدد الإصابات قبل موسم السياحة في مايو.