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شركة طيران إماراتية تطلق 3 رحلات بأسعار تبدأ بـ 35 دولارا

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شركة طيران إماراتية تطلق 3 رحلات بأسعار تبدأ بـ 35 دولارا

تربط أبوظبي مع بلغراد وسوهاج والأقصر

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة "ويز إير أبوظبي"، أحدث شركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن تسيير ثلاث رحلات جديدة تربط أبوظبي مع كُلّ من بلغراد وسوهاج والأقصر بأسعار تبدأ من 129 درهما (35 دولار).

وتمنح هذه الوجهات الجديدة الكثير من المزايا التي تُلبي اهتمامات الجميع، بدءاً من المعالم السياحية والأثرية والمأكولات الشهية وصولاً إلى الشواطئ الرملية لمحبي تجارب المغامرة وعشاق زيارة الأماكن واستكشاف الثقافات الجديدة، وفقا لصحيفة البيان.

وقال كيس فان شيك، المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي: "يُؤكد تسيير الرحلات الجديدة التزامنا طويل الأمد بتزويد عملائنا بالأسعار المخفّضة وتجارب السفر عالية الجودة. وسيُسهم الربط بين العاصمة الإماراتية وهذه المُدن الجديدة في أوروبا والشرق الأوسط والتي تضم كُلا من بلغراد وسوهاج والأقصر، بتحفيز الطلب على حركة الطيران ويدعم نمو القطاع السياحي والخطط الاقتصادية في أبوظبي. كما نتطلع لاستقبال المسافرين على متن طائرات أسطولنا الجديدة عالية الكفاءة والصديقة للبيئة".

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