.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

فرنسا تعلق جميع رحلاتها الجوية مع البرازيل بسبب السلالات المتحورة

الخطوط الجوية الفرنسية
الخطوط الجوية الفرنسية
اقتصاد فرنسا

فرنسا تعلق جميع رحلاتها الجوية مع البرازيل بسبب السلالات المتحورة

البرازيل تأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

علقت فرنسا جميع رحلاتها الجوية مع البرازيل بسبب السلالات المتحورة.

وكانت جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية قد أفادت بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 131.2 مليون حالة إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 2.8 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 131,212,766، وإجمالي الوفيات 2,845,462.

دراسة تكشف مدى خطورة السلالة البريطانية من فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا دراسة تكشف مدى خطورة السلالة البريطانية من فيروس كورونا

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ555,001 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 30,706,121.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ331,433 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 12,984,956.

في المرتبة الثالثة تأتي المكسيك بإجمالي وفيات 204,147، وإجمالي إصابات 2,250,458.

ذعر في البرازيل بعد ظهور سوبر كورونا
ذعر في البرازيل بعد ظهور سوبر كورونا

وتأتي الهند في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ164,623، وإجمالي إصابات 12,485,509.

وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 127,078، وإجمالي إصابات 4,373,798.

وسادسا إيطاليا بإجمالي وفيات 111,030 وإجمالي إصابات 3,668,264.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بدأت بالعصر الفاطمي.. تعرف على تاريخ بدأت بالعصر الفاطمي.. تعرف على تاريخ "الخيم الرمضانية" بمصر
"الوضوء بالمناديل".. تصريح من عالم أزهر يحدث ضجة في مصر
الأكثر قراءة
محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد "رمي الأموال"
معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام! معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام!
"المرحلة الحرجة".. إعلان لا ينذر بالخير من منظمة الصحة
السعودية.. غداً أول أيام شهر رمضان في المملكة السعودية.. غداً أول أيام شهر رمضان في المملكة
آلية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية في السعودية آلية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية في السعودية
فيديو.. مبتعث سعودي ينقذ مسنا أستراليا من النيران فيديو.. مبتعث سعودي ينقذ مسنا أستراليا من النيران
قبل أن تذهب
تقنية استخدمت في تصنيع لقاح كورونا.. قد تعالج من السرطان
تقنية استخدمت في تصنيع لقاح كورونا.. قد تعالج من السرطان
اكتشف المزيد