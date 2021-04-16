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"طيران الإمارات" تختبر "جواز سفر كورونا" في رحلة من دبي إلى برشلونة

جواز سفر كورونا من طيران الإمارات
جواز سفر كورونا من طيران الإمارات
طيران الإمارات

"طيران الإمارات" تختبر "جواز سفر كورونا" في رحلة من دبي إلى برشلونة

"طيران الإمارات" تصبح من رواد مشاركة هذه التجربة عالمياً

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دبي - وام

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بدأت "طيران الإمارات" تجارب جواز سفر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا"، وهو تطبيق محمول لمساعدة الركاب على إدارة سفرهم بسهولة وأمان بما يتماشى مع أي متطلبات حكومية لاختبارات أو لقاحات "كوفيد-19".

وأصبح ركاب رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 183" التي أقلعت صباح أمس الخميس، من دبي إلى برشلونة، أول مسافرين يختبرون "جواز السفر الرقمي" لمشاركة حالة اختبار "كوفيد-19" مع طيران الإمارات والتحقق منها قبل السفر.

وتعد التجارب خطوة أولى نحو جعل السفر أكثر راحة وتمكين المسافرين من إدارة الوثائق المتعلقة بـ"كوفيد-19" رقمياً وبأمان وسلاسة طوال تجربة السفر.

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وسوف يتمكن المسافرون في المستقبل أيضاً من مشاركة شهادات التطعيم مع السلطات والناقلات الجوية لتسهيل السفر.

وقال عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في "طيران الإمارات"، إن القدرة على المعالجة الرقمية لبيانات المسافرين المتعلقة بكوفيد - 19 ذات الصلة بالسفر تشكل خطوة مهمة إلى الأمام، معربا عن سعادته بأن تكون "طيران الإمارات" من رواد مشاركة هذه التجربة العملية.

وتجرى التجارب على رحلات مختارة لطيران الإمارات من دبي إلى برشلونة ومن لندن هيثرو إلى دبي، وسوف تتوسع قريباً لتشمل خطوطاً أخرى.

وتوجه الدعوة شخصياً إلى الركاب المؤهلين لتنزيل التطبيق والتسجيل للحصول على جواز السفر الرقمي، قبل رحلتهم. وفي دبي أبرمت طيران الإمارات شراكة مع "برايم هيلث كير Prime Health Care المصرح لها بإرسال نتائج الاختبارات بشكل آمن إلى الركاب عبر التطبيق.

وسيحتوي تطبيق "جواز سفر أياتا IATA Travel Pass" على سجل متكامل لمتطلبات السفر، لتمكين الركاب من العثور على معلومات دقيقة حول متطلبات السفر والدخول إلى جميع الوجهات بغض النظر عن مسار الرحلة.

كما سيشمل أيضاً سجلاً للمختبرات ما يُسهّل على المسافرين العثور في مواقع انطلاق رحلاتهم على مراكز الاختبار والمختبرات التي تلبي معايير الاختبار ومتطلبات التطعيم في وجهاتهم.

وسيتيح السجل العالمي الذي تديره "أياتا"، النقل الآمن للمعلومات المطلوبة بين جميع الجهات ذات الصلة وتوفير تجربة سلسة للمسافرين.

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