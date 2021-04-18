ثلث الكويتيين يخططون للسفر 5 مرات خلال الـ 12 شهراً القادمة

يخطط 31% من الكويتيين للسفر 5 مرات على الأقل خلال الـ12 شهراً القادمة، بينما يخطط 58% من المسافرين من جميع الجنسيات للسفر 3 مرات على الأقل خلال الـ12 شهراً القادمة، وفقا لاستطلاع رأي أجرته "طيران الجزيرة" مؤخراً حول آراء المسافرين وتوجهات السفر في الكويت.

وأظهر الاستطلاع الذي جمع ما يقرب من 4500 عميل من المواطنين والمقيمين، أن معظم المشاركين يخططون للسفر في إجازات طويلة وإجازات سنوية، بينما قال 30% من المشاركين إنهم سيسافرون لزيارة العائلة والأصدقاء. وشملت الوجهات السياحية المفضلة كلا من تركيا، وتايلاند، والإمارات العربية المتحدة، وجورجيا، والمملكة المتحدة.

وأظهر استطلاع "طيران الجزيرة" أن المشاركين يؤمنون بأن السفر آمن في ظل جائحة كوفيد-19، وأن معرفتهم عن إجراءات التعقيم والنظافة في المقصورة هو أمر مهم للشعور بأمان أكثر، وفقا لصحيفة الجريدة.

وأجاب أكثر من 71% من المشاركين أنهم يعتقدون أن الطائرة آمنة، فيما قال 80% منهم إن ما يجعلهم يشعرون بثقة أكثر للسفر هو معرفتهم بأن فلاتر الهواء المتواجدة في الطائرات تساهم في تنقية الهواء طول فترة الرحلة.

وأكد 59% من المشاركين في الاستطلاع أنهم سيسافرون حتى إن تم فرض حجر صحي أكثر من 7 أيام في وجهة وصولهم أو وجهة العودة، وهو توجه إيجابي مقارنة بالدراسة التي أصدرها اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، والتي أظهرت بالمقارنة بأن 84% المسافرين لن يسافروا إذا كان الحجر الصحي إلزامياً.

أما فيما يخص المشاركين الكويتيين في استطلاع الجزيرة، فقال 58% منهم إنهم لن يسافروا إذا كان الحجر الصحي إلزامياً، مما يدل على أنه يمثل عائقاً رئيسياً أمام السفر.

كما أظهر الاستطلاع أن فحص PCR لا يشكل عائقاً أمام السفر، وأكد 81% من المشاركين أنهم سيظلون يسافرون إذا اضطروا إلى إجراء الفحص قبل السفر. وبالإضافة إلى ذلك، اتفق أغلبية المشاركين على أنهم مستعدون إلى دفع قيمة 20 دينارا كحد أقصى لكل فحص.