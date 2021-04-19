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رأس الخيمة.. "الوجهة الآمنة" ترحب بزوارها في رمضان

Ritz Carlton Al Wadi Desert
فندق "ريتز كارلتون رأس الخيمة - صحراء الوادي"
سياحة

رأس الخيمة.. "الوجهة الآمنة" ترحب بزوارها في رمضان

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العربية.نت

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دعت إمارة رأس الخيمة زوارها لـ"قضاء أوقات لا تنسى برفقة الأصدقاء والعائلة خلال شهر رمضان الفضيل، وسط ما توفره من مناظر طبيعية ساحرة".

وباعتبارها أول مدينة في العالم تحظى بشهادة اعتماد الوجهة الآمنة، تقدم الإمارة أرقى معايير الضيافة العربية الأصيلة ضمن محفظتها الواسعة من الفنادق، وقائمة متنوعة من عروض الإفطار والسحور التي يمكن للزوار الاستمتاع بها على مدار أيام الشهر الفضيل.

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وتدعو إمارة رأس الخيمة السكان والزوار لاصطحاب عائلاتهم وأصدقائهم لاستكشاف تشكيلتها المميزة من الأطباق الرمضانية الشهية، والمجموعة المتنوعة من النكهات المختارة من مختلف مطابخ العالم.

Ritz Carlton Ras Al Khaimah Al Hamra Beach
Ritz Carlton Ras Al Khaimah Al Hamra Beach

وتقدم الإمارة لزوارها مجموعة واسعة من الفنادق الهادئة والمنتجعات الفاخرة مثل "فندق مانجروف" وفندق "ريتز كارلتون رأس الخيمة - صحراء الوادي"، ومنتجع "الكوف روتانا"، وجميعها توفر تجربة الإقامة الرمضانية.

Doubletree by Hilton Resort and Spa Marjan Islan
Doubletree by Hilton Resort and Spa Marjan Islan
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