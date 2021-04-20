روسيا: استئناف رحلات الطيران العارض لمصر قريباً

أعلنت روسيا عن استئناف رحلات الطيران العارض لمصر قريباً، وذلك بعد تعليقها لمدة 5 سنوات.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن موسكو تتوقع استئناف رحلات الطيران العارض "تشارتر" مع منتجعي الغردقة وشرم الشيخ في مصر قريباً.

كانت روسيا أوقفت الرحلات الجوية المدنية إلى مصر في أكتوبر من العام 2015 بعد واقعة تفجير طائرة لشركة "متروجت" الروسية عقب مغادرتها منتجع شرم الشيخ السياحي ما أسفر عن مقتل 224 شخصا هم جميع من كانوا على متنها.

تُسهم السياحة بما يصل إلى 15% من الناتج القومي لمصر، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، لكنها تأثرت سلبا بشدة في ظل جائحة كوفيد-19 وإجراءات احتوائها.

تراوحت إيرادات القطاع السياحي بين 600 و800 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، وبلغ عدد السائحين الذين استقبلتهم مصر نحو 500 ألف سائح.