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الإمارات تعلق الرحلات القادمة من الهند بسبب فيروس كورونا المتحور

طائرة الخطوط الهندية التي ستقل الرعايا من أبو ظبي إلى كيرالا
طائرة الخطوط الهندية
فيروس كورونا

الإمارات تعلق الرحلات القادمة من الهند بسبب فيروس كورونا المتحور

تعليق الإمارات الرحلات من الهند شمل جميع الناقلات الوطنية والأجنبية

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دبي - العربية.نت

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علقت الإمارات جميع الرحلات القادمة من الهند بسبب فيروس كورونا المتحور.

وشمل تعليق الرحلات من الهند جميع الناقلات الوطنية والأجنبية.

يأتي هذا القرار في وقت أعلنت الهند الخميس، تسجيل نحو 315 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية في العالم، فيما تعاني المستشفيات في نيودلهي من نقص في الأكسجين.

وأبلغت وزارة الصحة الهندية الخميس، عن 314835 إصابة جديدة، وهي حصيلة يومية لم يسبق أن سجلتها أي دولة في العالم من قبل، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة رسميًا في الهند، ثاني أكثر الدول تضررًا من الوباء، إلى 15,9 مليون.

وبعد المتحورة "البرازيلية" لفيروس كورونا، تثير متحورة "هندية" بدورها القلق، نظراً لخصائصها والتدهور السريع للوضع الصحي في الهند، ولكن لم يثبت حتى الآن أنها أشد عدوى أو مقاومة للقاحات.

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واكتُشفت المتحورة المسماة باسم سلالتها B.1.617 غرب الهند في أكتوبر. وهي تعد "متحورة مزدوجة"، لأنها تحمل طفرتين مقلقتين على مستوى بروتين شوكة فيروس سارس-كوف-2 وهو نتوء على غلافه يتيح له الالتصاق بالخلايا البشرية.

الطفرة الأولى وتُسمى E484Q قريبة من تلك التي لوحظت على المتحورتين الجنوب إفريقية والبرازيلية (E484K) ويشتبه بتسببها في خفض فعالية اللقاح مع زيادة خطر الإصابة مرة أخرى بكوفيد-19.

مريضة مصابة بكورونا في مستشفى بالهند (أرشيفية)
مريضة مصابة بكورونا في مستشفى بالهند (أرشيفية)

الطفرة الثانية وتُسمى L452R عثر عليها على متحورة رُصدت في كاليفورنيا وقد تكون قادرة على إحداث زيادة في انتقال العدوى.

وهذه هي المرة الأولى التي تُرصد فيها الطفرتان معاً على متحورة منتشرة على نطاق واسع.

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