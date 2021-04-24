.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الكويت تعلق الرحلات الجوية مع الهند بسبب تفشي كورونا

اقتصاد الكويت مطار كورونا مناسبة
مطار الكويت الدولي
فيروس كورونا

الكويت تعلق الرحلات الجوية مع الهند بسبب تفشي كورونا

الهند رصدت 314835 إصابة مؤكدة جدیدة و2104 وفیات بالوباء في يوم واحد

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قرر مجلس الوزراء الكویتي إیقاف الرحلات التجاریة المباشرة مع الھند حتى إشعار آخر وذلك نظرا للأوضاع الصحیة فیھا، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وذكر الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تویتر" أن القرار یقضي بمنع "دخول البلاد للمقیمین القادمین من جمھوریة الھند سواء كان القدوم مباشرة أو عن طریق دول أخرى ما لم یقیموا خارج الھند مدة 14 یوما على الأقل وذلك حتى إشعار آخر".

وجاء ھذا القرار بعدما أعلنت الھند أنھا رصدت 314835 إصابة مؤكدة جدیدة و2104 وفیات بفیروس (كورونا المستجد - كوفید 19) لتسجل بذلك حصیلة یومیة قیاسیة جدیدة للاصابات بالجائحة وسط تحدیات تواجه القطاع الصحي بسبب نقص في إمدادات الاكسجین واللقاحات.

كما فرضت السلطات المحلیة في العاصمة نیودلھي إغلاقا لمدة 6 أیام للحد من انتشار الفیروس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لكي تضمن امتصاص الحديد.. فكّر جيدا فيما تشربه أثناء وجباتك! لكي تضمن امتصاص الحديد.. فكّر جيدا فيما تشربه أثناء وجباتك!
لونه أحمر.. طعمه لذيذ.. ويحوي كنزا من الفوائد أبرزها إنقاص الوزن لونه أحمر.. طعمه لذيذ.. ويحوي كنزا من الفوائد أبرزها إنقاص الوزن
الأكثر قراءة
مصر تقر حداً أدنى للإقامة في المنشآت الفندقية.. وهذه قيمته مصر تقر حداً أدنى للإقامة في المنشآت الفندقية.. وهذه قيمته
جرعة واحدة يومية.. تقضي على التوتر والإجهاد وتؤخر الشيخوخة جرعة واحدة يومية.. تقضي على التوتر والإجهاد وتؤخر الشيخوخة
السعودية.. شروط جديدة للسفر اعتبارا من الخميس المقبل السعودية.. شروط جديدة للسفر اعتبارا من الخميس المقبل
لونه أحمر.. طعمه لذيذ.. ويحوي كنزا من الفوائد أبرزها إنقاص الوزن لونه أحمر.. طعمه لذيذ.. ويحوي كنزا من الفوائد أبرزها إنقاص الوزن
حول أفضل لقاح ضد كورونا يمكن الحصول عليه.. الصحة العالمية تنصح حول أفضل لقاح ضد كورونا يمكن الحصول عليه.. الصحة العالمية تنصح
واشنطن تتدخل في أزمة سد النهضة.. إثيوبيا ترفض قمة مع مصر والسودان واشنطن تتدخل في أزمة سد النهضة.. إثيوبيا ترفض قمة مع مصر والسودان
قبل أن تذهب
لماذا تفتح المقاهي في المغرب بنهار رمضان؟
لماذا تفتح المقاهي في المغرب بنهار رمضان؟
اكتشف المزيد