اقتراح أوروبي بتخفيف قيود السفر.. تلقي لقاح كورونا شرط استقبال المسافرين

اقترحت المفوضية الأوروبية استقبال مسافرين حصلوا على جرعتين من اللقاحات المرخصة أوروبياً.

المفوضية أوصت بتخفيف القيود على السفر غير الضروري لدول الاتحاد مع وضع شروط، وتوقعت إصدار قرار تخفيف قيود دخول المسافرين من خارج الاتحاد بنهاية مايو.

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من ضمن مقترحات المفوضية الأوروبية يسمح باستقبال المسافرين من الدول ذات الوضع الوبائي الجيد.

توصلت حكومات الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن المعايير الفنية لما يسمى بجوازات سفر كورونا، مما يدفع الجهود لتعزيز السفر إلى وداخل الكتلة في الوقت المناسب لموسم الصيف المقبل.

كان المبعوثون الأوربيون قد أيدوا بالإجماع في اجتماع منتصف أبريل الماضي مسودة نص قانوني يحدد تفاصيل "الشهادات الرقمية الخضراء"، وفقاً لدبلوماسي مطلع على الاجتماع الخاص. حيث ستقدم الوثائق دليلاً على أن حامليها قد تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، أو اختبارهم سلبياً أو تعافوا مؤخراً من المرض ويعتبرون محصنين.

4 لقاحات معتمدة

وقد تسمح الخطة باستئناف السفر الطبيعي، دون متطلبات الحجر الصحي، لحاملي تصريح اللقاح اعتباراً من يونيو. حيث قدمت شركات الطيران والمجموعات الصناعية بالفعل تطبيقات قادرة على دمج معلومات حول الاختبارات وحالة اللقاح.

ومن المفترض أن يأخذ "جواز السفر الأخضر" الإلكتروني الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاقه لبيان وضع الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات المضادة لكورونا، سيأخذ فقط في الاعتبار اللقاحات المرخصة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

واعتمدت الوكالة حتى الآن أربعة لقاحات مضادة لفيروس كورونا، هي فايزر/بيونتيك ومودرنا وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون.

وأفادت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون الصحافيين "ما نوّد أن ننشئه هو شهادة إلكترونية حيث يمكنك تسجيل اختبار بي سي آر سلبي أو إثبات أنّ لديك أجساماً مضادة أو تم تلقيحك بلقاح تم اعتماده من قبل وكالة الأدوية الأوروبية".