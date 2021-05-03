فنادق دبي تقترب من طاقتها القصوى مع اقتراب عيد الفطر

تشهد فنادق دبي مستويات إشغال مرتفعة تصل في بعضها إلى الطاقة القصوى مع اقتراب عيد الفطر، وذلك بفضل الطلب القوي على الإقامات وكذلك تدفق السياح الأجانب، خاصة من أوروبا والدول العربية.

وكشف المسؤولون التنفيذيون في الصناعة في دبي، أن مستوى الإشغال وصل إلى 80%، وهو ما يتماشى مع الحد الأقصى للسعة الذي حددته الحكومة كجزء من تدابير السلامة والوقاية من فيروس Covid-19، وفقا لموقع الخليج تايمز.

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وتستعد دبي لاستقبال معرض اكسبو الذي تأجل العام الماضي ويفتح أبوابه في شهر أكتوبر المقبل، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يزيد الطلب على الفنادق في الإماراة على نحو غير مسبوق.

وقال أحد مديري الفنادق إن السياح الأجانب هم في الأساس من الألمان والروس والهولنديين والاسكتلنديين والفرنسيين.