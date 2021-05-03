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"مصر للطيران" تُخفض أسعار التذاكر على هذه الوجهات

مصر للطيران مناسبة
مصر للطيران
مصر للطيران

"مصر للطيران" تُخفض أسعار التذاكر على هذه الوجهات

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القاهرة - خالد حسني

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أعلنت شركة مصر للطيران، طرح حملة ترويجية جديدة تستهدف تعزيز حركة النقل والسفر في ظل التراجعات التي طالت الحركة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة في بيان حديث، إنها أطلقت تخفيضاً بنسبة 30% على درجة رجال الأعمال من القاهرة إلى لندن، على أن يستفيد العملاء من العرض عند شراء التذاكر حتى 31 مايو 2021 والسفر حتى 6 أغسطس 2021 أو في الفترة من 17 سبتمبر حتى 30 نوفمبر 2021.

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وطرحت الشركة تخفيضاً بنسبة 25% على الدرجة السياحية للمسافرين إلى بودابست لشراء التذاكر حتى 31 مايو والسفر حتى 30 يونيو 2021.

كما طرحت الشركة تخفيضاً بنسبة 25% على رحلاتها إلى البحرين ومسقط لشراء التذاكر حتى 15 مايو والسفر حتى 23 يونيو 2021، إضافة إلى تخفيض بنسبة 20% على رحلات الشركة إلى نقاطها بدولة ألمانيا لشراء التذاكر حتى 16 مايو 2021.

كما قررت الشركة طرح تخفيضاً بنسبة 20% على الدرجة السياحية للمسافرين إلى إربيل وبغداد ويمكن شراء التذاكر حتى 15 مايو 2021 والسفر حتى 30 يونيو والعودة حتى 31 ديسمبر 2021.

أيضاً تقرر طرح أسعار خاصة للسفر إلى دبي والشارقة وأبوظبي حتى 5 مايو الجاري.

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