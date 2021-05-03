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مطارات أميركا تسجل 1.63 مليون مسافر.. أعلى معدل منذ مارس 2020

Passengers waiting to check in for an Air China flight are seen with face masks on, after further cases of coronavirus were confirmed in New York, at JFK International Airport in New York. (Reuters)
مطار جون كينيدي في نيويورك
طيران

مطارات أميركا تسجل 1.63 مليون مسافر.. أعلى معدل منذ مارس 2020

هذا الرقم لا يُمثّل سوى نحو نصف العدد المعتاد للمسافرين

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دبي - العربية.نت

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رصدت الولايات المتحدة 1.63 مليون مسافر في مطاراتها يوم أمس في أعلى معدل منذ مارس 2020 أي منذ توسع تفشي انتشار جائحة كورونا على مستوى العالم.

وسجّلت المطارات في الولايات المتّحدة، مستوى مرتفعا من أعداد المسافرين وفقا لبيانات صادرة عن إدارة أمن النقل "تي إس إيه".

تسببت جائحة "كوفيد-19" في توقّف حركة النقل الجوّي في البلاد لكن الحركة الجوية عادت تدريجيا خاصة للرحلات الداخلية.

وخلال الشهر الماضي سُجّل وجود أكثر من 1.35 مليون مسافر في المطارات الأميركيّة، وهو أعلى رقم منذ 15 مارس 2020 عندما سافر 1.5 مليون شخص.

ورغم ذلك فإنّ هذا الرقم لا يُمثّل سوى نحو نصف العدد المعتاد للمسافرين في مثل هذه الفترة من العام.

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وكانت أعلى نسبة سابقة للمسافرين خلال الأزمة الصحّية قد سُجّلت في الثالث من يناير، مع قرابة 1.33 مليون مسافر.

ويُعاود كثير من الأميركيّين الذين تلقّوا اللقاحات المضادّة للفيروس، السفر عبر الجوّ.

وفي الولايات المتّحدة، تلقّى 68.9 مليون شخص جرعة واحدة على الأقلّ من اللقاحات المضادّة لـ«كوفيد-19».

وتمّ تطعيم 36.9 مليون شخص بشكل كامل، أي ما نسبته 11.1% من سكّان البلاد، وفقاً لبيانات صادرة، السبت، عن المراكز الأمريكيّة للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها.

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