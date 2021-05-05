"فلاي دبي" توسع شبكتها إلى أكثر من 80 وجهة

أعلنت فلاي دبي أمس الثلاثاء، عن إطلاقها المزيد من الوجهات لتصل شبكتها إلى أكثر من 80 وجهة.

وستقوم الناقلة بتوسيع شبكتها في روسيا إلى 11 نقطة مع تسيير رحلات إلى مطار موسكو جوكوفسكي الدولي /ZIA/ اعتبارا من 12 مايو، ومطار نوفوسيبيرسك تولماتشيفو الدولي /OVB/ اعتبارا من 28 مايو المقبل، ومطار بيرم الدولي /PEE/ اعتبارا من 2 يونيو المقبل، فيما استأنفت رحلاتها إلى أربع وجهات أخرى في السوق الروسية خلال مايو الجاري.

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كما أعلنت الشركة عن استئناف الرحلات إلى مطار بندر عباس الدولي /BND/ اعتبارا من 12 مايو الجاري، ومطار مشهد الدولي /MHD/ اعتبارا من 13 مايو الجاري، لتغطي عملياتها في إيران خمس وجهات بما في ذلك لار /LRR/ وشيراز /SYZ/ وطهران/IKA/ .

وكانت فلاي دبي أعلنت مؤخرا عن تسيير رحلات موسمية إلى بودروم /BJV/ وطرابزون /TZX/ في تركيا، بالإضافة إلى باتومي /BUS/ في جورجيا. ومن المقرر أن تستأنف الشركة رحلاتها الموسمية إلى مطار تيفات الدولي /TIV/ في الجبل الأسود اعتبارا من 25 يونيو المقبل، مما يوفر للركاب المزيد من الخيارات للسفر إلى الوجهات الشهيرة هذا الصيف.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "مر الآن 11 عاما على أول رحلة لفلاي دبي إلى روسيا، خلال هذه الفترة قمنا بتوسيع شبكتنا هناك لتوفير رحلات جوية مباشرة من هذه المدن الرئيسية في روسيا إلى الإمارات العربية المتحدة، ومعظمها أقل من أربع ساعات طيران، وجعلنا الوصول إلى دبي أكثر سهولة وفي نفس الوقت قمنا بتحسين رحلات الربط بأكثر من 155 وجهة من محور الطيران الدولي في دبي".

من جانبه، قال جيهون أفندي نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي، إن الشركة "تقدم خدمات مريحة وموثوقة لركابها سواء اختاروا السفر في درجة الأعمال أو الدرجة السياحية، آملاً في أن يؤدي إطلاق هذه الوجهات الجديدة في روسيا إلى جانب استئناف الرحلات الجوية إلى عدد من الوجهات عبر شبكة الناقلة إلى تمكين المزيد من الركاب من السفر هذا الصيف، مع توجه مزيد من الدول نحو تخفيف قيود السفر تماشيا مع جهود التطعيم المتزايدة حول العالم.