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طيران الإمارات تعتزم إضافة الدرجة السياحية الممتازة على 3 من طائرات A380

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طيران الإمارات تعتزم إضافة الدرجة السياحية الممتازة على 3 من طائرات A380

دخلت الخدمة في 2015 و2016

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دبي - العربية.نت

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تعتزم طيران الإمارات إضافة مقصورة الدرجة السياحية الممتازة على متن 3 من طائراتها الحالية من طراز إيرباصA380 ، والتي دخلت الخدمة في 2015 و2016.

وأوضحت شركة "آميديو آيرفور بلس" المتخصصة في تأجير وبيع الطائرات التجارية أنها منحت "طيران الإمارات" الموافقة لتعديل ثلاث طائرات من طراز A380 والتي تؤجرها للناقلة، وذلك لإضافة الدرجة السياحية الممتازة عليها.

ويشار إلى أن الطائرات الثلاث دخلت الخدمة ضمن أسطول طيران الإمارات العامل في العامين 2015 و2016.

وأكدت الشركة أن الطائرات الثلاث تحمل تسجيل رقم 201 و206 و208، حيث ستتحمل الناقلة جميع تكاليف تعديل الطائرات الخاضعة للتعديل، وأوضحت أن تجديد المقصورة سوف يعزز قيمة طائراتها، وفقا لجريدة الخليج.

ولفتت إلى أن "طيران الإمارات" أوفت بكل التزاماتها، حيث استمرت الناقلة في الوفاء بجميع التزامات الإيجار الحالية.

وأشارت إلى أهمية تبني برنامج التطعيم الواسع في دولة الإمارات وتجربة جواز سفر أياتا، وتسهيل إجراءات الهجرة والاختبارات السريعة في عودة قطاع الطيران الدولي.

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