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الإمارات تعلق دخول القادمين من 4 دول آسيوية.. وهذه التفاصيل

جواز سفر كورونا من طيران الإمارات
جواز سفر كورونا
فيروس كورونا

الإمارات تعلق دخول القادمين من 4 دول آسيوية.. وهذه التفاصيل

الحظر شمل دول جنوب آسيا: باكستان ونيبال وبنغلاديش وسريلانكا

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الإمارات تعليق القادمين من باكستان ونيبال وبنغلاديش وسريلانكا بسبب انتشار فيروس كورونا.

وفي وقت تثير النسخة المتحورة الهندية من كوفيد-19 الرعب حول العالم، خرجت منظمة الصحة العالمية بتصريحات محبطة.

فقد اعتبرت كبيرة العلماء في المنظمة سوميا سواميناثان أن النسخة المتحورة الهندية هي أحد العوامل التي أدت إلى تفشي الفيروس بوتيرة متسارعة للغاية في الهند لأنها أكثر عدوى وفتكاً كما أنها أكثر قدرة على مقاومة اللقاحات بالمقارنة مع النسخة الأصلية للفيروس.

إلى ذلك، سارع آلاف الباكستانيين للتطعيم في الجولة الأولى من المبيعات التجارية للقاحات كورونا التي بدأت في مطلع الأسبوع الماضي، مع إعلان مراكز التطعيم في مدينة كراتشي الجنوبية أنها باعت جميع الجرعات بالفعل.

وتقدم باكستان حالياً اللقاح مجاناً للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتصدرون جهود مواجهة فيروس كورونا ومن تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، لكن الحملة اتسمت بالبطء حتى الآن.

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وفي الشهر الماضي سمحت البلاد للقطاع الخاص بالاستيراد التجاري للقاحات لكافة الناس.

وشهدت الجولة الأولى بيعاً تجارياً للقاح "سبوتنيك في" الروسي الذي يتم إعطاؤه على جرعتين لعامة الناس مقابل نحو 12 ألف روبية باكستانية (80 دولاراً) نظير عبوة من جرعتين.

كورونا من باكستان
كورونا من باكستان

وعلى الرغم من التكلفة، أبلغ عدد من مراكز التطعيم عن طوابير طويلة حيث وقف البعض في كراتشي لما يقرب من ثلاث ساعات من أجل التطعيم. وكان معظم المنتظرين في الطابور من الشبان الباكستانيين الذين ما زالوا غير مؤهلين للتطعيم الحكومي المجاني.

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