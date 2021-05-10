.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الكويت.. تشغيل رحلات الطيران إلى لندن "قيد الدراسة"

اقتصاد الكويت مطار كورونا مناسبة
مطار الكويت
فيروس كورونا

الكويت.. تشغيل رحلات الطيران إلى لندن "قيد الدراسة"

علقت الرحلات مع نيبال وباكستان وسريلانكا وبنغلادش باستثناء رحلات الشحن بسبب كورونا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

نفت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية منح تصريح لشركات الطيران لتشغيل رحلات من الكويت إلى لندن.

وقال الإدارة عبر حسابها على "تويتر": لا صحة لما يتردد عن منح تصريح لشركات الطيران الوطنية للتشغيل إلى لندن حتى الآن وما زال الموضوع قيد الدراسة.

قرر مجلس الوزراء الكويتي، إلغاء الحظر الجزئي المقرر في البلاد بداية من أول أيام عيد الفطر في سياق تطورات الإجراءات الوقائية من الجائحة.

يأتي القرار بعد أكثر من شهرين على فرض حظر التجول الجزئي الثاني في الكويت، والذي بدأ العمل به في 6 مارس الماضي.

كما قررت الكويت تعليق الرحلات مع نيبال وباكستان وسريلانكا وبنغلادش باستثناء رحلات الشحن بسبب كورونا.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر حكومية، أن مجلس الوزراء سيعتمد حزمة من القرارات، منها فتح أغلب الأنشطة والمطاعم باستثناء المقاهي التي تقدم "الشيشة".

وكشفت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء لم يقر توصية لجنة كورونا بفتح المطاعم للجميع، لافتة إلى أن مجلس الوزراء قرر أن المطاعم ستكون لاستلام الطلبات فقط، حتى إشعار آخر، كما تم رفض فتح مقاهي «الشيشة»، كما قرر مجلس الوزراء إعادة فتح دور السينما للمُطعمين فقط.

وكانت لجنة كورونا رفعت توصياتها إلى مجلس الوزراء، حيث كان من أبرز ما تضمنته هو إلغاء الحظر المفروض بعد تحسن الوضع الوبائي في البلاد، وتجاوز عدد جرعات التطعيم مليونا ونصف المليون جرعة.

وأوصت اللجنة بفتح المطاعم للجميع مطعمين وغير مطعمين، مع فرض بعض الضوابط الاحترازية، مبينةً أنه في الوضع الراهن لا يمكن منع غير المطعمين من دخول لحين وصول نسبة من أخذوا اللقاح 60% اضافةً الى تطعيم الاطفال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"بايدن يكمل ما بدأته"..ماذا قال أوباما عن صديقه الصدوق؟
صورة من الفضاء لزوارق هجومية بسفينة من إيران لفنزويلا صورة من الفضاء لزوارق هجومية بسفينة من إيران لفنزويلا
الأكثر قراءة
مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ!
فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
"هواوي" تطلق نظامها التشغيلي غدا وتستغني أخيراً عن أندرويد
السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر
أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر
قبل أن تذهب
القضاء الإسباني يرفض طلب احتجاز زعيم جبهة البوليساريو
القضاء الإسباني يرفض طلب احتجاز زعيم جبهة البوليساريو
اكتشف المزيد