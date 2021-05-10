الكويت.. تشغيل رحلات الطيران إلى لندن "قيد الدراسة"

نفت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية منح تصريح لشركات الطيران لتشغيل رحلات من الكويت إلى لندن.

وقال الإدارة عبر حسابها على "تويتر": لا صحة لما يتردد عن منح تصريح لشركات الطيران الوطنية للتشغيل إلى لندن حتى الآن وما زال الموضوع قيد الدراسة.

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قرر مجلس الوزراء الكويتي، إلغاء الحظر الجزئي المقرر في البلاد بداية من أول أيام عيد الفطر في سياق تطورات الإجراءات الوقائية من الجائحة.

يأتي القرار بعد أكثر من شهرين على فرض حظر التجول الجزئي الثاني في الكويت، والذي بدأ العمل به في 6 مارس الماضي.

كما قررت الكويت تعليق الرحلات مع نيبال وباكستان وسريلانكا وبنغلادش باستثناء رحلات الشحن بسبب كورونا.

الطيران المدني : لا صحة لما يتردد عن منح تصريح لشركات الطيران الوطنية للتشغيل الى لندن حتى الآن ومازال الموضوع قيد الدراسة . pic.twitter.com/blpeGRUx9S — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) May 14, 2021

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر حكومية، أن مجلس الوزراء سيعتمد حزمة من القرارات، منها فتح أغلب الأنشطة والمطاعم باستثناء المقاهي التي تقدم "الشيشة".

وكشفت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء لم يقر توصية لجنة كورونا بفتح المطاعم للجميع، لافتة إلى أن مجلس الوزراء قرر أن المطاعم ستكون لاستلام الطلبات فقط، حتى إشعار آخر، كما تم رفض فتح مقاهي «الشيشة»، كما قرر مجلس الوزراء إعادة فتح دور السينما للمُطعمين فقط.

وكانت لجنة كورونا رفعت توصياتها إلى مجلس الوزراء، حيث كان من أبرز ما تضمنته هو إلغاء الحظر المفروض بعد تحسن الوضع الوبائي في البلاد، وتجاوز عدد جرعات التطعيم مليونا ونصف المليون جرعة.

وأوصت اللجنة بفتح المطاعم للجميع مطعمين وغير مطعمين، مع فرض بعض الضوابط الاحترازية، مبينةً أنه في الوضع الراهن لا يمكن منع غير المطعمين من دخول لحين وصول نسبة من أخذوا اللقاح 60% اضافةً الى تطعيم الاطفال.