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فنادق الإمارات تتصدر المنطقة في معدلات الإشغال الفندقي

دبي
إمارة دبي
سياحة

فنادق الإمارات تتصدر المنطقة في معدلات الإشغال الفندقي

بناء على أداء الشهور الأربعة الأولى من العام

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العربية.نت

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أفادت مؤسسة "كوليرز إنترناشيونال" الكندية، بأن فنادق الإمارات واصلت الحفاظ على صدارتها من حيث معدلات الإشغال الفندقي، متفوقة على جميع أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2021، وذلك بناء على أداء الشهور الأربعة الأولى من العام.

وذكرت المؤسسة، أن فنادق الدولة حلت في المراتب الأولى بمتوسط نسب إشغال متوقعة تتراوح بين 54 و77% في العام الجاري، مسجلة فارقاً كبيراً في نسب الإشغال بالمقارنة مع مدن سياحية في مصر والسعودية والبحرين وعُمان والكويت وقطر والأردن ولبنان.

وتراوحت نسبة الإشغال في فنادق دبي بين 63 و71 %، وأبوظبي 54 % ورأس الخيمة بين 57 و77% والشارقة والفجيرة 57 و54% على التوالي.

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وبلغت نسب الإشغال المتوقعة لفنادق السعودية بين 29 و55%، وفي مصر تراوحت بين 37 و61%، وعُمان والبحرين 44% لكل منهما، فيما بلغت في قطر والكويت 67 و44% على التوالي، والأردن بين 34 و40% ولبنان 33%.

وذكرت أيضاً أنه مع التقدم المحرز في 2021 تواصل العديد من الأسواق رحلتها نحو التعافي، وفقاً لما نقلته صحيفة "البيان".

وكان الرئيس التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي أعلن أن الإمارة استقبلت 5.5 مليون زائر من الخارج في 2020 و1.26 مليون في الربع الأول من 2021، بحسب ما ورد في "رويترز".

إلى ذلك، أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن القطاع السياحي في الدولة حقق أداء لافتاً خلال العام 2020، رغم تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

إذ كان القطاع السياحي فيها الأقل تأثراً والأسرع تعافياً من تداعيات الأزمة التي أدت إلى تراجع كبير في الحركة السياحية على مستوى العالم بنسبة 74% وبنسبة 76% على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

بينما حققت فنادق الدولة ثاني أعلى معدلات إشغال على مستوى العالم لتأتي بعد الصين وبنسبة 54.7%، رغم انخفاض معدل الإشغال إلى 37% على مستوى العالم، وإلى 43% على مستوى منطقة الشرق الأوسط بحسب وكالة أنباء الإمارات.

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