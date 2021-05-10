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قلعة "دراكولا" في رومانيا تقدم لقاح كورونا لكل سائح

قلعة بران في رومانيا المعروفة بقلعة دراكولا
قلعة بران في رومانيا المعروفة بقلعة دراكولا
سياحة

قلعة "دراكولا" في رومانيا تقدم لقاح كورونا لكل سائح

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بران (رومانيا) - فرانس برس

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يتعرض زوار قلعة "بران" في رومانيا، والمعروفة على نطاق واسع بأنها مصدر إلهام لقصة "دراكولا"، لوخز الإبر بدلاً من أنياب مصاصي الدماء في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

قال المهندس ليفيو نيكولا (39 عاما): "جئت لزيارة القلعة مع عائلتي وعندما رأيت الملصق وافقت على تلقي الحقنة".

ويحصل الذين يأخذون اللقاح في الموقع الأثري على شهادة تشيد بـ"جرأتهم ومسؤوليتهم"، مع وعود بأنه سيتم استقبالهم في القلعة "على مدى مئة عام القادمة"، كما عُرضت عليهم جولة مجانية في "غرفة التعذيب".

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تقع قلعة بران في وادٍ ضبابي في جبال الكاربات، وهي مرتبطة بالأمير الروماني في القرن الخامس عشر فلاد تيبس، على الرغم من أنه لم يمكث هناك أبدًا.

يُعتقد أن مؤلف "دراكولا" برام ستوكر، استوحى روايته عام 1897من فلاد وأوصاف قلعة بران.

ولجأت الحكومة الرومانية إلى حملات تطعيم محلية "ماراثونية" على مدار 24 ساعة، في أماكن رئيسية مثل المكتبة الوطنية في بوخارست لتحصين أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وقالت بياتريس مالر مديرة مستشفى ماريوس ناستا لوكالة فرانس برس: "هذه المراكز مخصصة لكل من يريد التطعيم لكنه لا يرغب في تحديد موعد على الإنترنت".

وأضافت أنه سيظل من الصعب الوصول إلى الأشخاص الذين يعيشون في العديد من المناطق بدون أطباء محليين.

تلقى ما يقرب من 3.6 مليون روماني من أصل 19 مليون شخص في البلاد، جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، وتهدف السلطات إلى الحصول على خمسة ملايين بحلول يونيو.

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