.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بريطانيا تخفض إنذار كورونا.. وماليزيا تقرر فرض إغلاق عام

A medical worker wearing protective suits stand beside people waiting for their turn for coronavirus testing at a center for private COVID-19 testing in Petaling Jaya, Malaysia, on Monday, Feb. 1, 2021. (AP)
ماليزيا تواجه موجة قاسية من الجائحة
فيروس كورونا

بريطانيا تخفض إنذار كورونا.. وماليزيا تقرر فرض إغلاق عام

ماليزيا تعلن تقييد الحركة داخل الولايات أو بينها من أجل السيطرة على انتشار الوباء

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

خفضت بريطانيا مستوى الإنذار من كورونا من المستوى الرابع إلى الثالث، في الدولة الأكثر تضرراً في أوروبا مع أكثر من 127 ألف حالة وفاة، ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون المزيد من تخفيف القيود.

وفي آسيا قررت ماليزيا فرض إغلاق عام مع تقييد الحركة داخل الولايات أو بينها بهدف مواجهة ارتفاع إصابات فيروس كورونا والقلق من التفشي السريع في دول آسيوية عدة.

ويأتي تخفيف القيود في المملكة المتحدة مثل العديد من البلدان في أوروبا، مستندة إلى تحسن الوضع الصحي، لكن الجائحة تواصل انتشارها الفتاك في الهند.

سمحت حملات التطعيم المكثفة للحكومات في دول أوروبية عدة بإعادة فتح اقتصاداتها بحذر ورفع بعض القيود المفروضة منذ أشهر على أمل احتواء أعداد الإصابات.

لكن جائحة كوفيد-19، التي أودت بحياة نحو 3,3 مليون شخص، تواصل انتشارها في أماكن أخرى من العالم، ما يجدد المخاوف حيال عدم المساواة في الحصول على اللقاحات.

في الولايات المتحدة، اعتبر المستشار الصحي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي أن عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد أعلى "بلا شكّ" من الحصيلة الرسمية التي بلغت 581,751 وفاة منذ بداية العام 2020، ما جعل منها أكثر دولة متضررة جراء الفيروس في العالم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"بايدن يكمل ما بدأته"..ماذا قال أوباما عن صديقه الصدوق؟
صورة من الفضاء لزوارق هجومية بسفينة من إيران لفنزويلا صورة من الفضاء لزوارق هجومية بسفينة من إيران لفنزويلا
الأكثر قراءة
مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ!
فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
"هواوي" تطلق نظامها التشغيلي غدا وتستغني أخيراً عن أندرويد
السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر
أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر
قبل أن تذهب
القضاء الإسباني يرفض طلب احتجاز زعيم جبهة البوليساريو
القضاء الإسباني يرفض طلب احتجاز زعيم جبهة البوليساريو
اكتشف المزيد