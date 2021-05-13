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بعد رفع تعليق السفر.. مطارات السعودية تستعد للرحلات

مطار الرياض
وزير النقل يتفقد مطاري الرياض وجدة
طيران

بعد رفع تعليق السفر.. مطارات السعودية تستعد للرحلات

متابع الغاء المتابعة

الرياض - واس

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زار وزير النقل السعودي صالح الجاسر، يرافقه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج، مطاري الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وذلك للوقوف على آخر الترتيبات ‏والاستعدادات والتجهيزات وما اتُخذت من تدابير، بالتعاون مع الجهات المعنية، استعداداً لعودة السفر الدولي، بعد اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021.

وتجول الجاسر خلال الزيارة في صالات السفر ومناطق إنهاء إجراءات السفر للرحلات الدولية، واطلع على جاهزية الجوازات والمسارات وإجراءات المغادرة الدولية، والانتقال بالقطار الآلي لمنطقة المغادرة الدولية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، واطلع على البوابات الجديدة، ومنطقة مركز النقل الأكواريوم.

تأتي الزيارة للاطمئنان على سير العمل والوقوف على كفاءة الأداء في صالات مطارات المملكة ‏وجاهزيتها لعودة الرحلات الدولية، استعداداً لعودة السفر الدولي ابتداءً من يوم الاثنين 5 شوال 1442هـ.

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