"لوفتهانزا" تلغي جميع رحلاتها الجوية إلى إسرائيل ليومين

أعلنت "لوفتهانزا" إلغاء جميع رحلاتها الجوية إلى إسرائيل ليومين بسبب الأوضاع في غزة.

فيما أعلنت إسرائيل إغلاق مطار تل أبيب، اعتباراً من صباح اليوم الخميس، بسبب تهديد الصواريخ، وتحويل الرحلات إلى مطار رامون في صحراء النقب، بحسب ما أفاد مراسل العربية، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف المزيد من المراكز التابعة لحماس وحركة الجهاد الإسلامي.

مادة اعلانية

وفي أعقاب الهجمات الصاروخية، أفاد موقع لتتبع حركة الطيران أن "إسرائيل تحول الرحلات القادمة من مطار بن غوريون إلى مطار رامون في جنوبها، وسط إطلاق صواريخ من غزة"، نقلا عن رويترز.

وفي الساعات الأولى من فجر الخميس، لم تُطلَق صفارات الإنذار في العاصمة الاقتصادية تل أبيب في وسط البلاد فحسب - حيث هرع السكان إلى الملاجئ - ولكن أيضًا في وادي يزرعيل في الشمال.

بنك أهداف جديد في غزة

كما أشار في بيان إلى أنه نفذ ضربات قوية جدًا الليلة الماضية، بعدأن أدخل في بنك الأهداف مجموعة جديدة تشمل مؤسسات حكومية تابعة لحماس.

وأعلن ضرب 7 أهداف من بينها 3 أهداف للأمن الداخلي في حي الرمال وبيت لاهيا وخان يونس، بالإضافة إلى مكتب قائد الأمن الداخلي.

كذلك، أشار إلى قصف فرعيْن للبنك الإسلامي الوطني التابع لحماس، بحسب ما جاء في بيانه.

كما كشف عن استهداف أكثر من 650 هدفًا منذ بداية العملية، وتدمير 3 أبراج في قطاع غزة، بالإضافة إلى قتل بين 50 إلى 70 ناشطًا، و10 مسؤولين كبار في حماس والجهاد.

يذكر أن التصعيد العسكري بين قطاع غزّة وإسرائيل، تواصل ليل الأربعاء/الخميس مع إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر الذي يتعرض لحملة قصف وغارات جوية إسرائيلية دمرت أبنية بكاملها، فيما يحذر العالم من نزاع جديد.