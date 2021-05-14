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"لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها إلى مطار تل أبيب بسبب الأوضاع الأمنية

لوفتهانزا
طائرات تابعة لشركة لوفتهانزا
طيران

"لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها إلى مطار تل أبيب بسبب الأوضاع الأمنية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، الجمعة، تمديد تعليق رحلاتها الجوية لمطار تل أبيب بسبب الأوضاع الأمنية المضطربة.

وكانت الشركة ألغت الخميس، جميع رحلاتها الجوية إلى إسرائيل ليومين بسبب الأوضاع في غزة.

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وأعلنت إسرائيل إغلاق مطار تل أبيب، اعتباراً من صباح الخميس، بسبب تهديد الصواريخ، وتحويل الرحلات إلى مطار رامون في صحراء النقب.

وفي أعقاب الهجمات الصاروخية، أفاد موقع لتتبع حركة الطيران أن "إسرائيل تحول الرحلات القادمة من مطار بن غوريون إلى مطار رامون جنوبا، وسط إطلاق صواريخ من غزة"، نقلا عن رويترز.

وفي الساعات الأولى من فجر الخميس، أطلقت صفارات الإنذار في العاصمة الاقتصادية تل أبيب وسط إسرائيل.

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