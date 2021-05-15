البرتغال تسمح بدخول السياح من غالبية الدول الأوروبية

ستسمح البرتغال بدخول السياح الوافدين من معظم الدول الأوروبية اعتباراً من الاثنين، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية السبت، بعد خطوة مماثلة تجاه المملكة المتحدة.

وذكرت الحكومة في بيان أن الأشخاص القادمين من دول الاتحاد الأوروبي التي يكون فيها معدل الإصابة بفيروس كورونا "أقل من 500 لكل 100 ألف نسمة" سيكون بإمكانهم "السفر إلى البرتغال، بما في ذلك الرحلات غير الضرورية".

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ويتعين، مع ذلك، على جميع الركاب الذين تزيد أعمارهم على عامين تقديم اختبار سلبي للكشف عن الفيروس أجري قبل أقل من 72 ساعة من استقلال الطائرة.

ونبهت وزارة الداخلية إلى أن شركات الطيران التي تقل ركاباً بدون اختبار ستتعرض ل"غرامة تراوح بين 500 و 2000 يورو لكل مسافر".

وتُفرض القيود على السفر، المقتصرة على التنقل الضروري، في ثماني دول فقط، بينها خمس من الاتحاد الأوروبي، هي قبرص وكرواتيا وليتوانيا وهولندا والسويد إضافة إلى جنوب إفريقيا والبرازيل والهند.

يخضع المسافرون القادمون من هذه البلدان أيضًا للحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

ويتعلق السفر الضروري المسموح به بالأسباب المهنية أو الصحية والدراسة ولم الشمل.