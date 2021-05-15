.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

البرتغال تسمح بدخول السياح من غالبية الدول الأوروبية

البرتغال كورونا اقتصاد مناسبة
البرتغال تواجه تبعات كورونا
فيروس كورونا

البرتغال تسمح بدخول السياح من غالبية الدول الأوروبية

اختبار سلبي للكشف عن كورونا قبل أقل من 72 ساعة من استقلال الطائرة

متابع الغاء المتابعة

لشبونة - (أ ف ب)

نشر في: آخر تحديث:

ستسمح البرتغال بدخول السياح الوافدين من معظم الدول الأوروبية اعتباراً من الاثنين، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية السبت، بعد خطوة مماثلة تجاه المملكة المتحدة.

وذكرت الحكومة في بيان أن الأشخاص القادمين من دول الاتحاد الأوروبي التي يكون فيها معدل الإصابة بفيروس كورونا "أقل من 500 لكل 100 ألف نسمة" سيكون بإمكانهم "السفر إلى البرتغال، بما في ذلك الرحلات غير الضرورية".

ويتعين، مع ذلك، على جميع الركاب الذين تزيد أعمارهم على عامين تقديم اختبار سلبي للكشف عن الفيروس أجري قبل أقل من 72 ساعة من استقلال الطائرة.

"لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها إلى مطار تل أبيب بسبب الأوضاع الأمنية سياحة وسفر طيران "لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها إلى مطار تل أبيب بسبب الأوضاع الأمنية

ونبهت وزارة الداخلية إلى أن شركات الطيران التي تقل ركاباً بدون اختبار ستتعرض ل"غرامة تراوح بين 500 و 2000 يورو لكل مسافر".

وتُفرض القيود على السفر، المقتصرة على التنقل الضروري، في ثماني دول فقط، بينها خمس من الاتحاد الأوروبي، هي قبرص وكرواتيا وليتوانيا وهولندا والسويد إضافة إلى جنوب إفريقيا والبرازيل والهند.

يخضع المسافرون القادمون من هذه البلدان أيضًا للحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

ويتعلق السفر الضروري المسموح به بالأسباب المهنية أو الصحية والدراسة ولم الشمل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان
خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة! خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة!
الأكثر قراءة
الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة
تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز
تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان
بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان! بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان!
انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه
شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله
قبل أن تذهب
يحتفل به العالم منذ 1938.. ماذا تعرف عن يوم الدونات؟
يحتفل به العالم منذ 1938.. ماذا تعرف عن يوم الدونات؟
اكتشف المزيد