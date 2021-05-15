هذه شروط دخول السعودية عبر جسر الملك فهد مع البحرين

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن استمرار اشتراط وجود فحص كورونا بتقنية (PCR) بصلاحية أقصاها 72 ساعة وذلك كشرط للدخول إلى السعودية عبر جسر الملك فهد لغير حاملي الجنسية السعودية.

ويأتي ذلك فيما يستعدّ الجسر لاستئناف نشاطه الاعتيادي بعد قرار السعودية رفع تعليق السفر وفتح المنافذ بشكل كامل بما في ذلك جسر الملك فهد بعد غد الاثنين.

وقالت المؤسسة في تغريدةٍ لها عبر تويتر إن الدخول للمملكة العربية السعودية من قبل السعوديين لا يتطلّب أيّة إجراءات إضافية، فيما سيتم فرض وجود فحص (PCR) لغير السعوديين.

وفي العاشر من الشهر الحالي، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة السعودية، للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة. فقد تقرر تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها.

تعرف على اجراءات الدخول للمملكة العربية السعودية عبر #جسر_الملك_فهد pic.twitter.com/URbujP37u5 — المؤسسة العامة لجسر الملك فهد (@K_F_Causeway) May 14, 2021

وتستثنى الفئات التالية من الحجر المؤسسي، على أن تطبق عليهم الإجراءات الاحترازية التي تعتمدها وزارة الصحة:

أولًا: القادمون عبر المنافذ الجوية، وذلك للحالات التالية:

- المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة.

- العمالة المنزلية غير المحصنة المرافقة لمقيم محصن.

- المحصنون.

- الوفود الرسمية.

- من يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون وعائلاتهم المقيمة معهم.

- طواقم الملاحة الجوية.

- من له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، حسب ما تراه وزارة الصحة.

ثانيًا: القادمون عبر المنافذ البرية والبحرية، وذلك للحالات التالية:

- المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة.

- من تظهر حالته الصحية (محصن)، ومرافقوه دون سن 18 عامًا.

-من يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون وعائلاتهم المقيمة معهم.

- طواقم السفن البحرية.

- سائقو الشاحنات ومساعدوهم من جميع المنافذ.

- من له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، حسب ما تراه وزارة الصحة.

- الحالات المستثناة، حسب ما تراه الجهات المعنية.

مع تطبيق الحجر المنزلي بحقهم، ما عدا المحصنين، مع التأكيد على ضرورة الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية مخاطر فيروس كورونا (كوفيد - 19) معتمدة من الجهات الرسمية بالمملكة، وذلك على جميع القادمين إلى المملكة (غير المحصنين)، وسيجري العمل بهذه الإجراءات اعتبارًا من يوم الخميس 8 شوال 1442هـ، الموافق 20 مايو 2021م.

وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي، وستتولى الجهات ذات العلاقة إعلان الضوابط المنظمة لذلك.