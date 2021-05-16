السعودية.. 385 رحلة طيران من خلال 9 مطارات دولية بالمملكة

أعلن متحدث باسم هيئة الطيران المدني السعودية، أن مطارات المملكة ستشهد تحليق 385 رحلة من 9 مطارات دولية في المملكة، أبرزها مطار الملك خالد الدولي في ⁧‫الرياض‬⁩ بواقع 225 رحلة، ومطار الملك عبد العزيز الدولي في ⁧‫جدة‬⁩ بواقع 75 رحلة، ومطار الملك فهد الدولي في ⁧‫الدمام‬⁩ بواقع 66 رحلة.

وأكد المتحدث أنه ضمن إجراءات السلامة خُصصت بعض المقاعد في الطائرات كمنطقة حجر للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة أثناء الرحلة.

تبدأ في أولى ساعات الاثنين 17 مايو 2021 تسيير أولى رحلات الطيران الدولية خارج المملكة للسعوديين، عبر فتح المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وذلك بعد تعليق دام أكثر من عام وأربعة أشهر.

الفئات المسموح لها بالسفر

وحددت الجهات المعنية وبحسب ما أقرته وزارة الداخلية السعودية، فئات يسمح لها بالسفر، وهم المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ويشمل السماح بالسفر الدولي، المواطنين المتعافين من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا)، والمواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات، كما ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة (7) أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية (PCR) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (8) أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

توصية الجوازات

بدورها أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، جاهزيتها في جميع المنافذ الدولية (البرية والبحرية والجوية) لاستقبال المسافرين، بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ، اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحاً ليوم الاثنين الخامس من شهر شوال الجاري، الموافق 17 مايو 2021.

وأوضحت "الجوازات" بحسب وكالة الأنباء السعودية، أنه يتطلب من الراغبين في السفر إلى خارج المملكة اتباع التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية للفئات المسموح لها بالسفر، وهم: المواطنون المحصّنون الذين تلقوا جرعتي لقاح «كوفيد-19» كاملتين، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شرط أن يكون قد مر 14 يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى، بحسب ما يظهر في تطبيق «توكلنا».

ويشمل السماح أولئك المواطنين المتعافين من فيروس كورونا، شرط أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق «توكلنا»، والمواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شرط أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي "ساما"، تغطي مخاطر «كوفيد-19» خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

وأهابت المديرية العامة للجوازات بالجميع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة واتخاذ جميع التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، مشيرة إلى أنه سيتم التحقق من شروط السفر على المسافرين آليًا.