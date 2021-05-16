طيران الخليج تتفق على تأجيلات مع إيرباص وبوينغ

قال رئيس مجلس إدارة طيران الخليج، اليوم الأحد، إن الناقلة البحرينية توصلت إلى اتفاق مع إيرباص وبوينغ لتأجيل تسليم بعض الطائرات نحو ستة إلى تسعة أشهر.

وأوضح زايد بن راشد الزياني في تصريحات للصحافيين بدبي أن شركة الطيران أرجأت طائرات كان من المقرر أن تتسلمها في 2020 و2021.

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ومطلع العام الجاري، قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج إن الناقلة البحرينية تجري محادثات مع إيرباص وبوينغ لتأجيل بعض تسليمات الطائرات في ظل تعطل حركة السفر العالمية بسبب الجائحة.

أرجأت شركات الطيران في أنحاء العالم تسليمات وألغت طلبيات شراء، متوقعة تعافيا يستغرق سنوات من تداعيات الجائحة التي عصفت بالطلب العالمي على السفر.

تتوقع طيران الخليج المملوكة للدولة تأجيل تسلم طائرات إيرباص إيه320-نيو إلى 2022، وإن كانت تأمل في تسلم ثلاث طائرات على الأقل من النسخة الأكبر إيه321 نيو هذا العام، حسبما ذكره وليد عبد الحميد العلوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات سابقة لرويترز.

وأضاف أن الشركة تجري محادثات كذلك مع بوينغ بخصوص جدول تسليم جديد لخمس طائرات 787-9 دريملاينر طلبتها، لكنها ستتسلم بعضها خلال السنة الحالية.

وبخلاف بعض الناقلات الأخرى، تفتقر طيران الخليج إلى سوق رحلات داخلية كان من الممكن أن تخفف من وقع إغلاقات الحدود الدولية.