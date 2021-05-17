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الخطوط السعودية: الطلب المحلي يتجاوز طاقة الشركة

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طائرة تابعة لشركة الخطوط السعودية
اقتصاد السعودية

الخطوط السعودية: الطلب المحلي يتجاوز طاقة الشركة

الخطوط السعودية تستهدف الربحية بحلول 2024

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دبي - رويترز

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قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية اليوم الاثنين، إن الشركة تخطط للعودة إلى الربحية بحلول 2024.

يعاني قطاع الطيران العالمي معاناة شديدة من جراء جائحة فيروس كورونا، التي تسببت في وقف تحليق أعداد كبيرة من الطائرات أو طيرانها شبه خاوية.

لكن إبراهيم كوشي الرئيس التنفيذي للخطوط السعودية أبلغ معرض سوق السفر العربي في دبي أن الطلب على الرحلات الداخلية يتجاوز الطاقة الاستيعابية للشركة.

بدأت المملكة العربية السعودية، في أولى ساعات اليوم الاثنين، تسيير أولى رحلات الطيران للسعوديين، عبر فتح المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وذلك بعد تعليق دام أكثر من عام وأربعة أشهر.

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كانت الجهات المعنية وبحسب ما أقرته وزارة الداخلية السعودية، قد حددت فئات يسمح لها بالسفر، وهم المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

إضافة إلى المواطنين المتعافين من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا)، والمواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات، كما ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة (7) أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية (PCR) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (8) أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

وأكملت جوازات جسر الملك فهد جميع الإجراءات لإنهاء إجراءات المسافرين بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، اعتباراً من الواحدة من صباح يوم الاثنين كما عملت خلال الفترة الماضية على إنهاء كل التجهيزات المتعلقة بالمنفذ الحدودي الرابط بين مملكتي السعودية والبحرين.

وأوضح مدير جوازات جسر الملك فهد العقيد ضويحي السهلي، أنه تمت زيادة (10) مسارات جديدة بمنطقة المغادرة، ليصبح إجمالي المسارات (27) مسارًا، لإنهاء إجراءات المسافرين إضافة (36) مساراً في منطقة القدوم، والتأكد من تحقق شروط السفر على المسافرين آليًا، والتنسيق مع وزارة الصحة للتأكد من جميع المتطلبات والشروط اللازمة.

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