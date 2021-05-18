دبي للتسويق السياحي للعربية: تضاعف عدد السياح 10 مرات خلال 8 أشهر

أكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، في مقابلة مع "العربية" على هامش سوق السفر العربي، تضاعف أعداد السياح في الإمارة 10 مرات خلال 8 أشهر.

وقال كاظم إن دبي سجلت 451 ألف سائح في شهر مارس 2021، مقارنة مع بداية يوليو 2020 بحوالي 40 ألف سائح، وهذا النمو يمثل 10 أضعاف، موضحا أن العدد الإجمالي في الربع الأول من العام الحالي 1.26 مليون سائح.

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وأضاف أن دبي اتخذت كل الإجراءات اللازمة لجذب السياح وطمأنتهم والباقي يعتمد على حكومات الدول الأخرى لفتح أبوابها وإضافة دبي إلى القائمة الخضراء، معتبرا أن الخطوة الثانية العمل على إضافة دبي للقائمة الخضراء لدى دول العالم.

ووصف زيادة توزيع اللقاحات، وجواز السفر الرقمي المتصل باللقاحات ستكون داعمة لنمو السياحة، لكنه نبه إلى أن الكمامات وفحوص PCR ستظل ضمن الإجراءات الملتزم بها.

يذكر أن معرض سوق السفر العربي 2021 هو أكبر حدث تجاري وحضوري للسيّاحة والسفر في المنطقة ويشكل محطةً رئيسيةً على أجندة الفعاليات العالمية لهذا القطاع. ويُقام الحدث بنسخة هجينة هذا العام تحت شعار "بزوغ فجر جديد للسفر والسياحة".