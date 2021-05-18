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طيران الإمارات وفلاي دبي توفران مزيدا من الخيارات للمسافرين عبر دبي

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طيران الإمارات وفلاي دبي توفران مزيدا من الخيارات للمسافرين عبر دبي

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دبي - وام

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تغطي شبكة الخطوط المشتركة لطيران الإمارات وفلاي دبي 168 وجهة بحلول نهاية مايو الجاري، ما يوفر لعملائهما مزيدا من الخيارات للسفر.

وسافر منذ إعادة تفعيل شراكتهما الاستراتيجية القائمة على المشاركة بالرمز، في أوائل سبتمبر الماضي نحو 500 ألف عميل على الشبكة المشتركة بين طيران الإمارات وفلاي دبي، مستفيدين من الجداول الزمنية والخيارات الموسعة ونقل الأمتعة عبر دبي بتذكرة واحدة، وتشمل أفضل الوجهات المحجوزة من خلال اتفاقية الرمز المشترك كلاً من كابول وكاثماندو وكييف والمالديف وزنجبار.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة ورئيس فلاي دبي، إن "الشراكة بين طيران الإمارات وفلاي دبي تواصل نموها باضطراد لتزويد المسافرين بسفر أفضل إلى دبي، وعبرها إلى شبكة عالمية واسعة النطاق ونشهد استجابة قوية من العملاء ما يشجعنا على الارتقاء بالشراكة إلى المستوى التالي من خلال مد الخدمات إلى وجهات جديدة".

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وأضاف أن التعاون الوثيق بين طيران الإمارات وفلاي دبي ينعكس إيجابا على دبي كمركز للأعمال والترفيه والطيران، ومع تعزيز الاتصال وتدفق المسافرين عبر الشبكة المشتركة فإن دبي تواصل الترحيب بزوارها من جميع أنحاء العالم بأمان، معربا عن ثقته من أن الناقلتين ستعيدان بناء شبكتيهما بصورة أفضل وهما تخطوان على درب التعافي.

ويمكن لعملاء طيران الإمارات الآن متابعة سفرهم بسلاسة إلى 56 وجهة على شبكة فلاي دبي عبر مطار دبي الدولي، كما يستطيع ركاب فلاي دبي الوصول إلى 82 وجهة لطيران الإمارات، ويمكن للعملاء أيضا الاستفادة من الجدول المعزز الذي يغطي 30 وجهة مشتركة للناقلتين.

وأعلنت فلاي دبي مؤخرا عن استئناف رحلاتها إلى 12 وجهة في روسيا وإلى 5 مدن في إيران بالإضافة إلى رحلات إلى وجهات موسمية في كل من جورجيا وتركيا والجبل الأسود وتوقعات بالإعلان عن وجهات أخرى في الأشهر المقبلة مع قيام مزيد من الدول بفتح حدودها أمام حركة التجارة والسياحة.

وتواصل الناقلتان العمل على تشكيلة أوسع من جداول الرحلات بعد فتح 16 دولة أخرى حدودها أمام حركة السياحة الدولية من دون حجر صحي، وهذه الدول هي ألبانيا وأرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا والبوسنة وبلغاريا وكرواتيا وجيبوتي وفنلندا وجورجيا وقيرغيزستان ورومانيا وصربيا وتنزانيا وأوكرانيا وأوزبكستان.

ويستمتع عملاء طيران الإمارات اعتبارا من 21 مايو الجاري بتجربة أفضل مع جداول زمنية محسنة ورحلات متابعة إلى 22 وجهة لفلاي دبي من المبنى 3 بمطار دبي الدولي، وتشمل هذه الوجهات البصرة وبلغراد وبوخارست وكييف وأوديسا وبراغ وصلالة وزنجبار وصوفيا وغيرها.

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