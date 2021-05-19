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السعودية.. تسجيل اللقاحات إلكترونياً للمسافرين المحصنين القادمين

الهيئة العامة للطيران المدني السعودي
الهيئة العامة للطيران المدني السعودية
اقتصاد السعودية

السعودية.. تسجيل اللقاحات إلكترونياً للمسافرين المحصنين القادمين

يسهم ذلك في ربط معلومات المسافرين مباشرة مع تطبيق "توكلنا"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية، اليوم الأربعاء، تعميماً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، بشأن تسجيل بيانات المسافرين المحصنين القادمين قبل وصولهم إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة على البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل اللقاح إلكترونيًا للمسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية المختلفة.

وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن البوابة تتيح تسجيل اللقاح إلكترونيًا للمسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة، وتسجيل بياناتهم الخاصة بالتحصين إلكترونياً مما يسهم في تسهيل إجراءاتهم عند الوصول وذلك لمن أتم كافة الإجراءات النظامية للقدوم للمملكة.

وأضافت أن الخدمة تأتي بمشاركة الجهات كل من وزارة الداخلية، والهيئة العامة للطيران المدني، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ووزارة الصحة ، وشركة علم.

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ومن المقرر أن تسهم البوابة في ربط معلومات المسافرين مباشرة مع تطبيق "توكلنا"، لإنهاء إجراءات دخول جميع القادمين إلى المملكة من كافة المنافذ الدولية للمملكة الجوية والبحرية والبرية من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها.

وأكد التعميم على ضرورة تسجيل جميع المسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة في البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل اللقاح إلكترونيًا، مع الالتزام بجميع الاشتراطات المطلوبة.

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