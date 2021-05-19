.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"فلاي دبي" تطور تجربة السفر على متن طائراتها بعد "كورونا"

فلاي دبي
فلاي دبي
طيران

"فلاي دبي" تطور تجربة السفر على متن طائراتها بعد "كورونا"

متابع الغاء المتابعة

دبي - وام

نشر في: آخر تحديث:

تعرض "فلاي دبي" أحدث التطورات والمنتجات في تجربتها على متن الطائرة خلال مشاركتها في سوق السفر العربي المقام في مركز دبي التجاري العالمي، وتعكس تجربة المسافرين التي أعادت الناقلة تصميمها والعروض المضافة على متن الطائرة، قدرة الشركة والتزامها بتلبية احتياجات السفر المتغيرة للعملاء.

وتمت إعادة تصميم تجربة المسافرين مع فلاي دبي لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والركاب، وتوفر للركاب الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم.

وقد وفرت فلاي دبي تأمين سفر شامل يشمل تغطية ضد كوفيد-19 لمنح الركاب "قدرا أكبر من راحة البال عند السفر".

"طيران الإمارات" تعزز الشراكة مع "هواوي" شركات شركات "طيران الإمارات" تعزز الشراكة مع "هواوي"

وقال دانييل كيريسون نائب الرئيس للمنتجات على متن الطائرة في فلاي دبي، إن الجائحة في عام 2020 أدت إلى تغيير طريقة سفر الناس وطريقة عمل شركات الطيران، و"لقد اتخذنا جميع التدابير الاحترازية اللازمة لحماية ركابنا وهذا يعني تنفيذ الأمور بشكل مختلف، وأوقفنا مؤقتا مبيعاتنا المعفاة من الرسوم الجمركية على متن الطائرة وغيرنا خدمة الوجبات إلى وجبات معبأة بشكل منفصل، كما قمنا بإيقاف شاشات اللمس الخاصة بنا وحددنا الحركة داخل مقصورة الطائرة، والآن وبعد مرور عام نعيد تقديم بعض الخدمات على متن الطائرة بشكل تدريجي وآمن ونستمر في إضافة ميزات جديدة لتحسين تجربتنا وخدماتنا على متن الطائرة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد بايدن وزوجته ونائبته يفاجئون مطعما.. دون كمامات! شاهد بايدن وزوجته ونائبته يفاجئون مطعما.. دون كمامات!
عرض جثث ومنع التلفاز والهواتف.. طالبان لم تغير عرض جثث ومنع التلفاز والهواتف.. طالبان لم تغير "جلدها"
الأكثر قراءة
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد