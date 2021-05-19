"فلاي دبي" تطور تجربة السفر على متن طائراتها بعد "كورونا"

تعرض "فلاي دبي" أحدث التطورات والمنتجات في تجربتها على متن الطائرة خلال مشاركتها في سوق السفر العربي المقام في مركز دبي التجاري العالمي، وتعكس تجربة المسافرين التي أعادت الناقلة تصميمها والعروض المضافة على متن الطائرة، قدرة الشركة والتزامها بتلبية احتياجات السفر المتغيرة للعملاء.

وتمت إعادة تصميم تجربة المسافرين مع فلاي دبي لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والركاب، وتوفر للركاب الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم.

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وقد وفرت فلاي دبي تأمين سفر شامل يشمل تغطية ضد كوفيد-19 لمنح الركاب "قدرا أكبر من راحة البال عند السفر".

وقال دانييل كيريسون نائب الرئيس للمنتجات على متن الطائرة في فلاي دبي، إن الجائحة في عام 2020 أدت إلى تغيير طريقة سفر الناس وطريقة عمل شركات الطيران، و"لقد اتخذنا جميع التدابير الاحترازية اللازمة لحماية ركابنا وهذا يعني تنفيذ الأمور بشكل مختلف، وأوقفنا مؤقتا مبيعاتنا المعفاة من الرسوم الجمركية على متن الطائرة وغيرنا خدمة الوجبات إلى وجبات معبأة بشكل منفصل، كما قمنا بإيقاف شاشات اللمس الخاصة بنا وحددنا الحركة داخل مقصورة الطائرة، والآن وبعد مرور عام نعيد تقديم بعض الخدمات على متن الطائرة بشكل تدريجي وآمن ونستمر في إضافة ميزات جديدة لتحسين تجربتنا وخدماتنا على متن الطائرة".