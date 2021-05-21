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تعيين وزيرة السياحة المكسيكية السابقة مستشارة في "السياحة السعودية"

غلوريا جيفارا مانزو
غلوريا جيفارا مانزو
سياحة السعودية

تعيين وزيرة السياحة المكسيكية السابقة مستشارة في "السياحة السعودية"

تعتبر من أكثر النساء تأثيراً في القطاع على المستوى العالمي

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دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة السياحة السعودية عن تعيين السيدة غلوريا جيفارا مانزو، في منصب كبيرة المستشارين، لتساهم بخبرتها الواسعة مع فريق عمل الوزارة في الانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرة تنمية قطاع السياحة في المملكة في إطار رؤية 2030.

وعملت جيفارا مانزو كرئيسة سابقة للمجلس العالمي للسياحة والسفر منذ 2017، وتعتبر من أكثر النساء تأثيراً في القطاع على المستوى العالمي.

كما شغلت منصب وزيرة السياحة والرئيسة التنفيذية لمجلس الترويج السياحي في المكسيك بين 2010 و2012، حيث نجحت في تنمية قطاع السياحة في البلاد وتعزيز مكانة المكسيك كوجهة سياحية رائدة عالميا.

تعيين غلوريا جيفارا مانزو كبيرة مستشارين في وزارة السياحة السعودية
تعيين غلوريا جيفارا مانزو كبيرة مستشارين في وزارة السياحة السعودية

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