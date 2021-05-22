أكثر جزر إيطاليا سحراً تقدم نفسها بشعار "خالية من كوفيد"

بينما تخطط أوروبا لإعادة فتح أبوابها تدريجياً أمام الزوار من مناطق أخرى، يتم رسم خطوط المعركة بين الوجهات السياحية المتحمسة لتدفق دولارات السائحين.

وفي إيطاليا - حيث تمثل السياحة حوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً للأرقام الحكومية - فيما سرقت إحدى الجزر مسيرة ضد منافسيها، بعد خلوها من كوفيد.

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وتشتهر جزيرة كابري، الواقعة في خليج نابولي، عادة بزوارها الراقين. ولكن هذا العام، بدلاً من الترويج لفنادقها الفاخرة وإطلالاتها الرائعة على البحر، فإن السلطات تتجه نحو عملية بيع أبسط بكثير: "تم تطعيم كل سكان الجزيرة".

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن حاكم منطقة كامبانيا الأوسع، فينتشنزو دي لوكا، أن برنامج التطعيم على وشك الانتهاء، مدعياً أن هذا سيجعل الجزيرة "خالية من كوفيد".

وقال دي لوكا في كلمة يوم السبت "نستعد لاستقبال ملايين السائحين ومنعهم من الذهاب إلى إسبانيا أو اليونان".

وأضاف، "الآن ... من الضروري عدم إضاعة الوقت. يجب أن يتخذ قطاع الفنادق قراراته بحلول مايو، وإلا فإننا سنخسر موسماً سياحياً كاملاً".

بدوره، قال رئيس بلدية كابري، مارينو ليمبو، لشبكة CNN إنه من بين 15000 نسمة، حصل 80% منهم على الجرعة الأولى من اللقاح، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وبحلول نهاية هذا الأسبوع، سيتم أيضاً تلقيح جميع العاملين في قطاع السياحة الذين يعيشون خارج الجزيرة ولكنهم يسافرون بانتظام إلى هناك.

وقال "إنها رسالة قوية للغاية نرسلها إلى العالم بأسره - يمكنك المجيء إلى هنا بأمان تام".

من جانبه قال، رئيس رابطة الفنادق فيدرا ألبيرغي، سيرجيو غارغيولو، "الجزيرة ليست فقط خالية من كوفيد، ولكن للعملاء الذين يحتاجون إلى مسحة، يمكننا تنظيم مسحة جزيئية (PCR) وتقديم النتيجة في الوقت المناسب لمغادرتهم".

عام مدمر

في عام 2020، شهد قطاع السياحة في كابري انخفاضاً بنسبة 70% في حجم المبيعات، وذلك بفضل الوباء، حسب زعم غارغيولو.

لكن السلطات تعتقد أن الجزيرة لديها الكثير لتقدمه - خاصة في وقت التباعد الاجتماعي. وقال لودوفيكا دي ميغليو، رئيس قسم السياحة في كابري: "بالإضافة إلى الأماكن الأكثر شهرة، و"piazzetta "الشهيرة حيث يلتقي الجميع، تقدم كابري مسارات طبيعية رائعة مناسبة للوباء".

تطعيمات على الشاطئ

كابري ليست الجزيرة الوحيدة التي تكثف حملة التطعيم قبل موسم الصيف. فجارتها في خليج نابولي، بروسيدا - التي ستكون عاصمة الثقافة الإيطالية لعام 2022 - أكملت جميع التطعيمات قبل عدة أيام من كابري.

وقال دي لوكا إنه من المقرر أن تكمل جزيرة إيشيا، الجزيرة الأخرى في الخليج، برنامجها الخاص قريباً.

ويوجد في إيطاليا ما يقرب من 30 جزيرة صغيرة تنتقل من كونها غير مأهولة نسبياً إلى مناطق جذب سياحي كل صيف. معظمهم لديهم رعاية صحية محدودة، وقد سمحت الحكومة الإيطالية بخطط تطعيم جماعية لهم.

ومتحدثاً في اجتماع لوزراء السياحة في مجموعة العشرين في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أنه قبل الحصول على "الشهادة الخضراء" الأوروبية، ستطلق إيطاليا تصريحاً سياحياً خاصاً بها بحلول منتصف مايو.

وفي الوقت الحالي، يجب على جميع زوار إيطاليا الحجر الصحي لمدة لا تقل عن خمسة أيام، ولكن مع جواز السفر، سيتم التنازل عن العزل الذاتي للمسافرين الذين تم تطعيمهم وأولئك الذين أصيبوا بـ كوفيد-19 في الأشهر الستة الماضية.

واعتباراً من 10 مايو، تم إعطاء أكثر من 24 مليون حقنة تطعيم في إيطاليا، مع ما يزيد قليلاً عن 12% من السكان تم تطعيمهم بالكامل.

ولكن وفقاً لأحدث نشرة أسبوعية لمفوض اللقاح، ما زال أكثر من 13% من الإيطاليين فوق سن الثمانين، و31% ممن تزيد أعمارهم عن 70 عاماً، ينتظرون أول جرعة من اللقاح.