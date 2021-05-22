الكويت: 5 فئات يحق لهم السفر دون تطعيم.. منع دخول الأجانب مستمر

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أن قرار مجلس الوزراء بشأن منع دخول الركاب غير الكويتيين، للبلاد مازال ساريا حتى إشعار آخر .

وشددت الإدارة على ضرورة إبراز شهادة PCR مدتها 72 ساعة لجميع المسافرين القادمين لمطار الكويت الدولي، قبل صعود الطائرة تثبت سلبية الإصابة سواء كان الراكب محصنا باللقاح أو لم يأخذ اللقاح حتى الآن.

مادة اعلانية

وقالت الإدارة في تعميم نشرته صحيفة "القبس" إنه بناء على قرار مجلس الوزراء يرجى العمل على التالي:

أولا: اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا داخل دولة الكويت أو خارجها هي:

1- لقاح فايزر بایونتك.

2- لقاح استرازينيكا - أكسفورد

3- لقاح موديرنا

4- لقاح جونسون أند جونسون.

وجاء في التعميم إنه الحاقا بالتعميم رقم "2021/26" بتاريخ "2021/05/16" بشأن عدم السماح بالسفر الى خارج دولة الكويت للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى "زوج - زوجة - أبناء" والعمالة المنزلية مالم يكن المسافر قد حصن من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح المعتمد بدولة الكويت اعتبارا من يوم السبت الموافق «2021/05/22» وتستثنى من التعميم أعلاه الفئات التالية:

1- المواطنون الحاصلون على شهادة معتمدة من وزارة الصحة يفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب

صحية.

2- المواطنات الحوامل شريطة حصولهن على شهادة إثبات الحمل صادرة ومعتمدة من وزارة الصحة

3- الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم.

4- الطلاب الكويتيون الدارسون بالخارج شريطة أن يكون الطالب قد حصن من الإصابة بفايروس كورونا بجرعة واحدة على الأقل على أن يبرز ما يثبت دراسته بالخارج وتلقيه اللقاح.

5- أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة الكويت

وذكر التعميم انه ينهى الحجر المقرر على المسافرين القادمين الى دولة الكويت المذكورين بالتعاميم رقم 2021/10 بتاريخ 2021/02/17، رقم "2021/11" بتاريخ 2021/02/21 ورقم 2021/12 بتاريخ 2021/03/02 على أن يقوم المسافر بدفع قيمة فحص PCR واحد من خلال منصة كویت مسافر وذلك للفئات التالية:

1- المتعافون من الإصابة من فيروس كورونا ومضى على شفائهم مدة لا تتجاوز 90 يوما.

2- من حصل على جرعة واحدة من اللقاح على الأقل ومضى عليها أكثر من أسبوعين.

واشار التعميم الى عدم قبول أي راكب على الرحلات المغادرة من دولة الكويت الا بعد تفعيل منصة كویت مسافر وعدم قبول أي راكب على الرحلات القادمة الى دولة الكويت الا بعد تفعيل منصة كویت مسافر وتطبيق «اشلونك».