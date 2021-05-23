الدول الأوروبية تستعد لاستقبال الزوار في عطلة الصيف بهذه الشروط

تبدأ الدول الأوروبية في استقبال المسافرين الذين مر 14 يوما على تلقيهم الجرعة الثانية خاصة من أميركا وبريطانيا والإمارات.

وسيتم السماح باستقبال للسياح الذين تلقوا اللقاحات التي أقرها الاتحاد أو منظمة الصحة العالمية.

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وفتحت اليونان وقبرص وإيطاليا أبوابها للملقحين وأولئك الذين حصلوا على نتيجة اختبار سلبية. وأعفت بريطانيا القادمين من 12 دولة من الحجر الصحي.

وتستقبل فرنسا السياح من الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الحاصلين على نتيجة سلبية 72 ساعة قبل سفرهم، فيما تستقبل إسبانيا السياح البريطانيين واليابانيين دون إجرائهم أي فحص.

وسيصبح الدخول إلى إسبانيا أسهل اعتبارا من 7 يونيو، إذ ستستقبل في هذا التوقيت الذين تم تطعيمهم بلقاحات معتمدة من الاتحاد الأوروبي أو منظمة الصحة العالمية.